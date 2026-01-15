Mit Schmuck: Gisele Bündchen gibt Hinweis zu Babynamen

Gisele Bündchen (45) sorgt mit einem besonderen Schmuckstück für Aufsehen: Eine Kette mit den Buchstaben J, B, V und A lässt viele Fans rätseln. Die Buchstaben stehen wohl für wichtige Menschen in ihrem Leben – J für ihren neuen Ehemann Joaquim Valente (36), B und V für ihre Kinder Benjamin und Vivian. Doch was bedeutet das A? Die Vermutung liegt nahe, dass es der erste Buchstabe des Namens ihres gemeinsamen Sohnes ist, den das Model im Februar letzten Jahres zur Welt brachte. Kurz zuvor hatten Gisele und Joaquim am 3. Dezember in ihrem Zuhause in Surfside, Florida, heimlich geheiratet, drei Jahre nach Giseles Scheidung von Tom Brady (48).

Auf Instagram teilte Gisele intime Einblicke in ihr Familienleben. Dazu gehörten Bilder vom gemeinsamen Baby sowie Rückblicke auf ihre Schwangerschaft, auf denen Joaquim liebevoll ihren Bauch hält. Mit Worten voller Dankbarkeit wünschte die Unternehmerin im neuen Jahr ihren Followern Liebe, Gesundheit und neue Abenteuer. "Wenn sich das neue Jahr entfaltet, ist mein Herz voller Dankbarkeit für die Momente, in denen ich gemeinsam mit meiner Familie neue Kraft schöpfen durfte. Möge dieses Jahr dir Liebe, Gesundheit, Frieden und neue Abenteuer bringen", so Gisele. Auch bei öffentlichen Auftritten, wie kürzlich bei einem Event in São Paulo, hielt sie ihr privates Glück im Hintergrund – ihr Ehering wurde geschickt durch ihr Outfit verdeckt.

Währenddessen schließt ihr Ex-Mann Tom offenbar mit der Vergangenheit ab, hinterließ jedoch eine mysteriöse Botschaft auf Instagram. Nach Bekanntwerden von Giseles Hochzeit postete er Stories mit einem emotionalen Song, der bei Fans für Besorgnis sorgte. Die Beziehung der beiden war nach 13 Jahren und zwei gemeinsamen Kindern 2022 gescheitert, Berichten zufolge auch wegen Toms überraschender Rückkehr in die NFL, die die Familie belastete. Trotz allem scheint Tom den neuen Lebensabschnitt seiner Ex-Frau und die Rolle von Joaquim im Leben ihrer Kinder akzeptiert zu haben.

Getty Images Gisele Bündchen, November 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024