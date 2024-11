Paris Hilton teilt emotionales Video zu ihrem Hochzeitstag

Vor drei Jahren gaben sich Paris Hilton (43) und ihr Partner Carter Reum bei einer romantischen Zeremonie in Bel Air das Jawort. Pünktlich zu ihrem dritten Hochzeitstag teilte die TV-Ikone ein romantisches Video mit ihren 26,5 Millionen Followern auf Instagram. In dem Beitrag sind Eindrücke der Hochzeit und die Liebesgeschichte der beiden zu sehen. Hinterlegt wird das mit der gefühlvollen Traurede von Paris. "Es war einmal, da fand ich meinen Prinz Charming, und seit diesem Tag ging ein Traum für mich in Erfüllung [...] gemeinsam haben wir unser eigenes Märchen mit viel Lachen, Abenteuer und unendlicher Liebe kreiert."

Nach ihrem Märchenvergleich fuhr sie mit ihrer Hommage an Carter fort: "Ich bin dir unendlich dankbar, Carter, dass du mein Fels, mein bester Freund und meine größte Liebe bist." Nach diesem Liebesbeweis sind ihre Follower hin und weg in den Kommentaren: "Ich liebe diesen Teil von Paris! Sie ist ein erstaunlicher Mensch. Ihr habt so ein Glück, dass ihr euch gegenseitig habt!" Auch prominente Freunde wie Bijou Phillips (44) freuten sich mit ihr zu ihrem Hochzeitstag: "Wunderschön!"

Hinter dem Datum der Hochzeit steckt für die Sängerin und ihren Mann eine spezielle Bedeutung. Gegenüber Vogue verriet die Beauty, dass 11:11 Uhr immer ihre Lieblingsuhrzeit war: "Es ist meine Erinnerung, sich etwas zu wünschen und für Wunder offen zu sein." Das Wunder erlebte Paris im vergangenen Jahr, als sie durch eine Leihmutter eine Tochter und einen Sohn bekam. "Dieses Datum ist für Carter und mich besonders – es repräsentiert unsere Liebesgeschichte, von der wir beide wussten, dass sie sein sollte", fügte sie abschließend im Interview hinzu.

Anzeige Anzeige

Machete / MEGA Paris Hilton und Carter Reum im August 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige