Ray J packt über schockierende Erlebnisse im Knast aus

Nach seinen kürzlichen Erfahrungen hinter Gittern hat R&B-Musiker Ray J (44) nun in einem Livestream auf der Plattform Kick – nachdem er von Twitch rausgeworfen worden war – sichtlich bewegt über die Schattenseiten seiner Haft gesprochen. Dabei rückte sein Unverständnis über die scharfe Maßnahme in den Vordergrund, wo er doch laut eigener Aussage nur "seine Kinder verteidigt" habe. Der Sänger, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, bezeichnete die Zeit dort als "Hölle" und ging schockierend genau ins Detail. Er berichtete, ein Zellengenosse sei ihm unangenehm nahe gekommen und habe sich in seiner Anwesenheit unsittlich verhalten – ein Vorfall, der ihn fast zu einer Prügelei verleitet hätte. Für seine Fans endete die Schilderung mit einem eindringlichen Rat: "Geht niemals ins Gefängnis, Leute."

Mit diesen Aussagen knüpft Ray J, den seine Ex Kim Kardashian (45) und ihre Mutter Kris Jenner (70) kürzlich wegen Verleumdung verklagt haben, an die turbulenten Ereignisse der letzten Tage an, in denen er verhaftet wurde, nachdem er in einem Livestream angeblich Drohungen gegen seine Ex-Frau Princess Love (41) ausgesprochen hatte – augenscheinlich mit einer geladenen Pistole in der Hand. Laut Berichten von TMZ musste der Musiker nach seiner Verhaftung am Donnerstag auch eine Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar (43.155 Euro) hinterlegen. Währenddessen machte seine ehemalige Partnerin ihrer Wut online Luft. Sie warf ihm vor, untreu gewesen zu sein und im Umgang mit ihren gemeinsamen Kindern Versäumnisse an den Tag gelegt zu haben. Diese privaten Streitigkeiten sorgten in den sozialen Netzwerken für weitere Schlagzeilen.

Das schwierige Verhältnis zwischen Ray J und Princess Love, die ab den 2010er-Jahren durch ihre Rolle in der Reality-Show "Love & Hip Hop: Hollywood" einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, ist zwar nichts Neues, eine Eskalation dieses Ausmaßes ist jedoch bedenklich für die ganze Familie. Ihre turbulente Beziehung, die von Trennungen und öffentlichen Vorwürfen geprägt ist, sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff. Die beiden gaben sich 2016 das Jawort – doch ihre Beziehung blieb seither turbulent. Immer wieder machten Scheidungsanträge Schlagzeilen, der jüngste datiert auf Februar 2024. Trotz zahlreicher Konflikte bleiben die beiden durch ihre gemeinsamen Kinder zwangsläufig eng miteinander verbunden. Nach mehreren Schlichtungsversuchen im Laufe der Jahre scheint der Bruch nun endgültig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ray J, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Princess Love und Ray J im November 2019

Anzeige Anzeige

IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005