Ioan Gruffudd und Alice Evans bleiben im Scheidungskrieg

Ioan Gruffudd (52) und seine Ex-Frau Alice Evans (54) stehen weiterhin vor Gericht, nachdem es bei einer vertraulichen Sitzung keine Einigung zwischen den Parteien gab. Das Schauspieler-Paar hat sich am Donnerstag gemeinsam mit einem Richter und ihren Anwälten in Santa Monica getroffen, um Differenzen bezüglich Unterhaltszahlungen und anderer Streitpunkte zu klären. Obwohl das Treffen über zwei Stunden andauerte, blieb der Versuch erfolglos. Ioans Anwalt, Joseph Langlois, erklärte gegenüber der Daily Mail: "Nichts wurde heute geklärt. Wir arbeiten weiterhin daran und hoffen auf eine Einigung in den nächsten Wochen." Am 19. Dezember müssen beide Parteien erneut vor Gericht treten, um über den Fortschritt zu berichten.

Auch über zwei Jahre nach Beginn der Scheidungsauseinandersetzungen sind zahlreiche Punkte weiterhin ungeklärt. Alice, die gemeinsam mit ihren Töchtern Ella und Elsie lebt, fordert eine Erhöhung des Ehegatten- und Kindesunterhalts, da sie nach eigenen Angaben in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Sie behauptet, Ioan könne mehr als die knapp 3.900 Euro monatlich zahlen, die er ihr aktuell überweist. Ioan hingegen wehrt sich gegen eine Erhöhung und möchte die Zahlungen vollständig einstellen. Er wirft Alice vor, ihn und seine Frau Bianca Wallace öffentlich zu diffamieren und die Kinder gegen ihn aufzubringen, was Alice jedoch entschieden abstreitet. Ioan, der mit Bianca am 2. November eine Tochter namens Mila begrüßte, strebt zudem eine Verlängerung einer bestehenden einstweiligen Verfügung gegen Alice an.

Ioan und Alice lernten sich vor über 20 Jahren beim Dreh von "102 Dalmatiner" kennen und heirateten 2007. Die Ehe endete 2023 offiziell mit der Scheidung, doch das Scheidungsverfahren bleibt konfliktgeladen. Ioan zog sogar zeitweise in Betracht, sich vor Gericht ohne rechtlichen Beistand zu vertreten. Privat hat der "Fantastic Four"-Star längst ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit Bianca, die er 2021 kennenlernte und im April dieses Jahres heiratete, lebt er inzwischen in einem neuen Familienglück. Die Spannungen zwischen ihm und Alice belasten jedoch nicht nur die gerichtlichen Auseinandersetzungen, sondern scheinen sich auch auf das Verhältnis zu seinen Töchtern auszuwirken.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ioan Gruffudd und Alice Evans

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, 2015

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Januar 2024