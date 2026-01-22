Jubiläum: Ashley Tisdale schlüpft wieder in Sharpays Rolle

Ashley Tisdale (40) hat ihre Fans mit einer Reise in die Vergangenheit begeistert. Zum 20. Jubiläum des Kultfilms "High School Musical" tauchte die Schauspielerin wieder in die Rolle der ehrgeizigen Sharpay Evans ein und präsentierte auf Instagram einige ihrer ikonischen Outfits aus dem Jahr 2006. In einem amüsanten Video schlüpfte sie unter anderem in ein blaues Federkleid und kombinierte es mit silbernen High Heels. Begleitet wurde der Clip von dem Song "Bop To The Top", einem musikalischen Highlight des Films. "20 Jahre und zwei Babys später passe ich immer noch in diese Looks", schrieb Ashley zu ihrem Beitrag und fügte hinzu: "Du kannst das Mädchen aus East High nehmen, aber nicht Sharpay aus dem Mädchen."

Für das nostalgische Wiedersehen kramte Ashley die Kostüme aus ihrem Lager hervor. Neben den bunten Outfits teilte sie auch einen Rückblick in Form von Fotos aus ihrer Zeit bei "High School Musical" und reflektierte über die Bedeutung des Films. "Vor 20 Jahren hatten wir keine Ahnung, was daraus werden würde", erzählte die Schauspielerin. Ihre Rolle als Sharpay brachte ihr Kultstatus ein und prägte eine Generation. Die dreiteilige Filmreihe um die Schüler von East High genießt bis heute einen festen Platz in den Herzen der Fans. Neben den Hauptfilmen folgten ein Spin-off, internationale Versionen und ein Serien-Spin-off, wie Daily Mail berichtet.

Abseits der Filmwelt macht Ashley momentan auch durch ihre Erfahrungen mit einer ehemaligen Müttergruppe auf sich aufmerksam. In einem Blogbeitrag sprach sie über ein als "giftig" empfundenes Gruppendynamik-Problem, das zu einem Bruch mit prominenten Freundinnen wie Hilary Duff (38) und Mandy Moore (41) führte. Die Schauspielerin schilderte, wie sie sich zunehmend ausgeschlossen fühlte, etwa durch Gruppen-Chats oder Treffen, zu denen sie nicht eingeladen wurde. "Mom-Gruppen können hässliche Formen annehmen, auch wenn die Mütter keine schlechten Menschen sind", erklärte sie und zeigte damit eine ungewohnte, verletzliche Seite von sich.

Getty Images Ashley Tisdale, Mai 2025

Der "High School Musical"-Cast

Getty Images Ashley Tisdale, November 2023