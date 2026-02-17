Cruz Beckham kommen die Tränen: Überraschungsparty rührt ihn

Cruz Beckham (20) wurde am Wochenende mit einer großen Überraschungsparty gefeiert. Obwohl sein 21. Geburtstag erst am 20. Februar ansteht, organisierten seine Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) bereits vorab eine rauschende Feier in der Location "The MAINE" in Mayfair. Während der Party konnte Cruz seine Tränen nicht zurückhalten, als drei wichtige Frauen aus seinem Leben die Bühne betraten: Seine Freundin Jackie Apostel, seine Schwester Harper Beckham (14) und seine Mutter Victoria richteten emotionale Worte an den jungen Mann. In einer Instagram-Story zeigte Victoria später: Mit einer Stoffserviette in den Händen versuchte Cruz, seine Tränen zu trocknen, während die drei Frauen herzerwärmende Reden hielten. Neben dem überwältigten Geburtstagskind saß Vater David, der seinem Sohn mit einem stolzen Lächeln im Gesicht tröstend zur Seite stand.

Die Party stand unter dem Motto "The Beatles-Ball" und bot den Gästen ein exklusives Drei-Gänge-Menü, wie die Daily Mail berichtet. In eleganter Abendgarderobe tanzten und sangen Familie und Freunde unter einem riesigen, funkelnden Kronleuchter. Cruz selbst sorgte für musikalische Unterhaltung und trat mit seiner Band "Cruz Beckham And The Beakers" für seine Gäste auf. Fotos auf den Instagram-Accounts von Jackie und anderen Familienmitgliedern zeigen die besonderen Momente der Partynacht. Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26) war allem Anschein nach nicht unter den Gästen der Vorab-Geburtstagsfeier.

Cruz ist der jüngste Sohn der Beckham-Familie und hat drei Geschwister. Mit seiner Freundin Jackie zeigt er sich regelmäßig verliebt auf Social Media und ließ sich zuletzt auch von kritischen Kommentaren zu ihrem Altersunterschied nicht beirren. Die 31-jährige Sängerin und der 20-Jährige teilen immer wieder innige Pärchenmomente mit ihren Followern und feierten erst kürzlich gemeinsam den Valentinstag.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/victoriabeckham/3834117909723523759/ Cruz und David Beckham bei Cruz' Pre-Birthday-Party, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, Harper Seven Beckham, Victoria Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham