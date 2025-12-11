Tom Brady und Irina Shayk: Dates sorgen für Spekulationen

Tom Brady (48) und Irina Shayk (39) sorgen erneut für Schlagzeilen: Das Model und der ehemalige Football-Star sollen Berichten zufolge ihre Beziehung wieder aufgenommen haben. Laut Insidern, die sich gegenüber Daily Mail äußerten, handelt es sich jedoch um keine ernsthafte Romanze. Beide genießen die Zeit miteinander, sind sich jedoch einig, dass sie derzeit keine feste Bindung anstreben. Einer der Gründe: Die Terminkalender der beiden Stars sind prall gefüllt. "Sie finden Zeit, wenn es möglich ist, und belassen es dabei", verriet eine nicht namentlich genannte Quelle der Zeitung.

Fotos vor Toms Haus in Miami, Sushi-Dates in New York und ein Kurztrip nach London heizten das Getuschel über ein Liebescomeback der beiden Stars an. Eine weitere Quelle betonte gegenüber Daily Mail jedoch: "Sie verstehen sich gut, sehen sich ab und zu und genießen die gemeinsame Zeit." Das sei "das, was für sie gerade funktioniert". Eifersuchtsthemen stünden demnach nicht im Raum. Sie ließen alles Weitere auf sich zukommen. "Wenn es sein soll, dann wird es passieren", fasste es der Insider zusammen.

Beide scheinen mit ihrem "Situationship" zufrieden zu sein. Während Tom seit seiner Scheidung von Gisele Bündchen (45) im Jahr 2022 mehrfach mit anderen prominenten Frauen in Verbindung gebracht wurde, blieb Irina nach ihrer Trennung von Schauspieler Bradley Cooper (50) offiziell Single. Die Beziehung der beiden soll laut Insidern von gegenseitigem Respekt geprägt sein: "Sie genießen die Zeit miteinander, ohne dass einer den anderen ausnutzt." Ihre Beziehungsdynamik ist somit entspannt und planlos im besten Sinne: Sie bleiben in Kontakt, versuchen Treffen unterzubringen und vermeiden große Versprechen – ein Arrangement, mit dem beide derzeit zufrieden sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady , Michael Loccisano / Getty Images Tom Brady und Irina Shayk

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / irinashayk Irina Shayk, März 2025