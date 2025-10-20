Davon träumt Mandy Moore nach 20 Jahren in Hollywood

Mandy Moore (41), bekannt als Schauspielerin und Sängerin, hat ihre nächsten großen Ziele klar vor Augen: Der Broadway ist ihr Traum. In einem Interview mit dem Magazin People offenbarte die 41-Jährige, dass sie sich nach über zwei Jahrzehnten in der Unterhaltungsbranche vor allem eines wünscht – eines Tages Theater in New York zu spielen. "Es macht mir Angst, aber die Idee fasziniert mich mehr als alles andere", erklärte Mandy. Dabei stehe sie verschiedenen Möglichkeiten offen gegenüber, ob es sich um ein neues Stück oder eine Wiederaufnahme handelt. "Ich bin einfach bereit für das richtige Projekt, zur richtigen Zeit", fügte sie hinzu.

Neben dieser Hoffnung und den Plänen für die Zukunft hat Mandy auch aktuell viel zu tun. Mit ihren ehemaligen This Is Us-Kollegen Chris Sullivan (45) und Sterling K. Brown (49) moderiert sie den Rewatch-Podcast "That Was Us". Zudem steht ein neues TV-Projekt an, das sie wieder mit "This Is Us"-Schöpfer Dan Fogelman (49) zusammenbringt. In der kommenden NFL-Serie spielt Mandy die Figur Lauren, Tochter von Hank, verkörpert von William H. Macy (75), und Erbin der Welt ihres Vaters.

Auch abseits der Leinwand blickt Mandy zufrieden auf ihre Karriere zurück. Der Durchbruch gelang ihr 1999 mit dem Song "Candy", bevor sie später in Filmen wie "A Walk to Remember" und "The Princess Diaries" glänzte. Doch besonders betont sie, wie glücklich sie über die Zeit vor dem Social-Media-Boom ist. "Ich fühle mich wirklich, wirklich glücklich, weil ich mit 15 noch ein ganz normales Mädchen sein konnte – und gleichzeitig diesen unglaublichen Job und Chancen hatte, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Trotzdem durfte ich einfach Kind sein", so Mandy. Heute genießt sie die Balance zwischen Beruf, Familie und ihren lang gehegten Träumen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Moore im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Chris Sullivan, und Sterling K. Brown

Anzeige Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin, 2025