Das sollen alle Promis der "Sing meinen Song"-Staffel sein

In Kapstadt wird es im Frühjahr wieder emotional: Sing meinen Song – Das Tauschkonzert kehrt mit einer neuen Staffel auf Vox zurück – und nun soll auch klar sein, welche Musikstars diesmal ihre Hits tauschen. Laut Bild sind neben den Scorpions auch Giovanni Zarrella (47), Der Graf von Unheilig, Rockröhre Deine Cousine, Mark Forster (43), Alina Süggeler (40) von Frida Gold und Schlagerrapper Tream mit am Start. Moderiert wird die 13. Staffel erneut von Johannes Oerding (44), der die Runde durch den Abend führen und den Künstlern die Geschichten hinter ihren Songs entlocken soll. Losgehen soll das emotionale Tauschkonzert dem Bericht zufolge am 14. April in Südafrika.

Die neue Staffel bekommt eine besondere Struktur: Zum Auftakt ist ein Special rund um Johannes Oerding geplant, in dem der Sänger im Mittelpunkt steht und seine Musik von den Gästen neu interpretiert wird. In den darauffolgenden Wochen bekommt dann jeder Musiker seinen eigenen Abend. Dem Bericht nach ist zunächst Alina Süggeler mit ihrer Band Frida Gold an der Reihe, gefolgt von Der Graf, bevor sich alles um die Hits von Mark Forster dreht. Danach steht ein Abend mit Giovanni Zarrella an, ehe ein großes Special mit den Rocklegenden der Scorpions folgt. Zum Staffelabschluss sollen Tream und schließlich Deine Cousine ihre Songs in ganz neuen Versionen zu hören bekommen. Ein Sendersprecher erklärte auf Anfrage des Blatts lediglich: "Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel 'Sing meinen Song – Das Tauschkonzert'. Alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt."

Für die genannten Stars ist "Sing meinen Song" eine spannende Ergänzung zu einer ohnehin vielfältigen Karriere. Mark Forster feierte mit Hits wie "Au revoir", "Chöre" oder "Wir sind groß" Charterfolge und ist auch aus dem Musikfernsehen nicht wegzudenken, wo er unter anderem als Coach bei The Voice of Germany erfolgreich war. Giovanni Zarrella ist vielen noch aus Bro'Sis-Zeiten bekannt und hat sich mit seiner Mischung aus Schlager und italienischem Flair etabliert. Alina Süggeler machte mit Frida Gold und Songs wie "Wovon sollen wir träumen" auf sich aufmerksam, während Tream mit seinem Mix aus Rap und Schlager für frischen Wind sorgt. Deine Cousine, die bei einem Nachwuchswettbewerb von Udo Lindenberg (79) entdeckt wurde, steht für rauen Rock mit viel Energie und Der Graf prägte mit Unheilig Hits wie "Geboren um zu leben". Zusammen mit den Scorpions und Gastgeber Johannes Oerding kommt damit eine bunt gemischte Runde nach Kapstadt, in der sehr unterschiedliche musikalische Geschichten aufeinandertreffen.

Getty Images Der Graf bei der Goldenen Henne in Leipzig, September 2025

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

