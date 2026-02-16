Heirat mit KI? Fans zweifeln an Katie Price' Ehe mit Lee

Katie Price (47) bringt ihre Fans erneut zum Staunen: Auf Instagram präsentierte der Reality-Star jetzt ihren digitalen Zwilling – und entfacht damit wilde Spekulationen rund um ihre Blitzhochzeit mit Lee Andrews. Im Januar hatte Katie nach nur einer Woche Bekanntschaft in Dubai den Unternehmer geheiratet und die überraschende Ehe anschließend online stolz verkündet. Nun fragen sich Follower, ob bei der Trauung überhaupt die echte Katie vor dem Altar stand – oder doch nur ihr KI-Klon. Einige Fans gehen noch weiter und zweifeln sogar, ob Lees Existenz tatsächlich so real ist, wie er behauptet.

Auslöser der Spekulationen ist ein gemeinsamer Post mit der britischen Firma OhChat, mit der Katie ihren sogenannten digitalen Zwilling entwickelt hat. In dem Clip erklärt sie, sie könne mit den vielen Nachrichten und Wünschen ihrer Anhänger kaum noch Schritt halten und habe sich deshalb eine virtuelle Version von sich selbst erschaffen. "Ich habe nicht die Kontrolle verloren, als ich meinen digitalen Zwilling erschaffen habe. Ich habe sie gewonnen", heißt es in dem Text, den Katie und OhChat gleichzeitig teilten. Die KI-Version soll für Katie "die Nachtschicht" übernehmen, mit Fans chatten und ihnen rund um die Uhr Aufmerksamkeit schenken, während die echte Katie morgens wieder "für sie da" sein könne. Unter dem Post tauchten prompt Kommentare auf wie: "Also hast du gar nicht Lee geheiratet, sondern dein digitales Ich" oder "Ich hoffte, deine Ehe wäre nur die KI".

Die künstliche Jordan, wie Katies berühmtes Glamour-Model-Alter-Ego heißt, ist dabei längst mehr als nur eine Spielerei. Laut OhChat hat Katie dafür rund 30 Sätze eingesprochen, damit ihre Stimme, Mimik und Art möglichst realistisch nachgebildet werden können. In Promo-Clips schnurrt die digitale Jordan: "Es ist Jordan hier. Keine schmutzigen Magazine mehr..." und verspricht Fans, sie könnten sie "ganz für sich allein" haben. Für Katie bedeutet das Projekt auch eine Art Rückkehr zu ihren Anfängen: Sie schwärmte gegenüber der Zeitung The Sun, die Jordan-Zeit sei "die beste ihres Lebens" gewesen und nannte den KI-Deal einen "genialen Zug", der sie wieder mehr wie sich selbst fühlen lasse. Während ihr Privatleben mit der Hochzeit mit Lee und den Zweifeln ihrer Community turbulenter denn je wirkt, inszeniert die fünffache Mutter so parallel ein digitales Comeback ihrer früheren Persona – und überlässt es ihren Followern, herauszufinden, welche Katie nun gerade vor ihnen steht.

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026