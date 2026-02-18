Feurig: Katie Price kontert Ex-Freundinnen von Lee mit Zitat

Katie Price hat auf die Warnungen der Ex-Freundinnen ihres neuen Ehemanns Lee Andrews reagiert – und zwar mit klaren Worten. Die 47-Jährige teilte am Dienstagabend auf ihrem Instagram-Account ein pointiertes Zitat, das sich offenbar gegen die Frauen richtet, die sie vor Lee gewarnt hatten. "Sei vorsichtig, was du über eine Frau hörst. Gerüchte kommen entweder von einem Mann, der sie nicht haben kann, oder von einer Frau, die nicht mit ihr mithalten kann", heißt es in dem Statement, das die Mutter von fünf Kindern postete und das sie auf die aktuelle Situation mit den Ex-Partnerinnen anwendet. Damit macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, dass sie an ihrer Entscheidung, Lee zu heiraten, festhält – und das trotz der deutlichen Warnungen aus dessen Vergangenheit.

Die deutlichen Worte von Katie kommen, nachdem mehrere Ex-Freundinnen von Lee öffentlich über ihre Erfahrungen mit dem 43-Jährigen gesprochen hatten. Eine seiner Verflossenen, Alana Percival, hatte Katie auf Social Media dazu aufgerufen, "so schnell wie möglich wegzulaufen" und behauptete, Lee habe ihr auf exakt dieselbe Weise einen Heiratsantrag gemacht wie Katie – im Jumeirah Burj Al Arab in Dubai. Eine weitere Ex, Crystal Janke, erhob noch schwerwiegendere Vorwürfe und erklärte gegenüber der Daily Mail, Lee habe sie um umgerechnet rund 141.200 Euro betrogen. Sie behauptete, er habe sie dazu gebracht, in sein Unternehmen zu investieren, mit dem Versprechen auf eine hohe Rendite. Lee weist diese Vorwürfe zurück.

Katie und Lee hatten im Januar nach nur einer Woche Beziehung geheiratet und damit ihre Fans überrascht. Die beiden befinden sich derzeit weiterhin in Dubai, wo sie ihre Flitterwochen verbringen. In einem Instagram-Update am Mittwoch unterstrich das frisch vermählte Paar seine Verbundenheit noch einmal auf besondere Weise: Lee postete ein Foto ihrer Hände, auf denen beide Tattoos mit den Namen des jeweils anderen präsentierten. In einem Video am Montag kündigten die Frischvermählten an, "in den kommenden Tagen" nach England zurückzukehren. Zuvor hatte das Magazin berichtet, dass Lee drei Wochen in einem Gefängnis in den Vereinigten Arabischen Emiraten verbracht haben soll, weil er angeblich die Unterschrift einer Ex-Partnerin gefälscht hatte, um einen Kredit aufzunehmen.

Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

