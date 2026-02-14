Fashionista: Darum trägt Prinzessin Kate so gerne Grün

Prinzessin Kate (44) tritt meistens in schlichter Eleganz auf. Manchmal greift sie aber auch zu kräftigeren Farben. Dabei mag sie die Farbe Grün wohl besonders gerne. Bei einem Besuch in der Castle Hill Academy in New Abbington vergangenen Donnerstag traf die Ehefrau von Prinz William (43) zusammen mit der Charity-Organisation Place2Be auf einige Schulklassen und verbrachte etwas Zeit mit den Kindern. Laut Hello! soll sie dabei gesagt haben: "Was ist eure Lieblingsfarbe? Ich liebe Grün, es erinnert mich an die Natur und daran, draußen zu sein." Kates Liebe zur Natur ist kein Geheimnis und offenbar drückt sie ihre Leidenschaft gerne mit ihrer Kleidung aus.

Grün ist offenbar auch eine Farbe, die sehr gut zu der Royal passt. Die Stylistin Constance Richardson erklärt dem Magazin, dass hinter dieser Farbe weitaus mehr steckt als nur die Nähe zur Natur: "Grün ist eine sehr interessante Wahl für die Prinzessin von Wales. Über seine Verbindung zur Natur hinaus vermittelt es ein Gefühl von Erneuerung, Ausgeglichenheit und Stärke, was für Kate sehr bewusst gewählt scheint." Gleichzeitig haben die unterschiedlichen Nuancen von Grün auch eine eigene Bedeutung, die aber ebenfalls gut zu Kates Persönlichkeit zu passen scheinen. So ist Smaragdgrün sehr traditionell, symbolisiert aber Selbstbewusstsein, während Salbei oder Waldtöne eher Ruhe vermitteln. "Diese Farbtöne sind optimistisch und stark, ohne streng zu wirken. Diese Ausgewogenheit macht es zu einer besonders kraftvollen Farbe für sie", betont Constance.

Kate gilt als nahbar und gleichzeitig sehr pflichtbewusst, was genau die Eigenschaften ihrer Lieblingsfarbe zu sein scheinen. Gleichzeitig passt ihre Vergangenheit und vor allem die Genesung von einer Krebserkrankung zu den Aspekten Neuanfang und Stärke. Die 44-Jährige ist aber grundsätzlich dafür bekannt, ein Händchen für Mode zu haben. Egal, ob Alltag oder Gala, sie wird fast immer für ihre Looks gefeiert. Zuletzt begeisterte Kate die Royal-Fans bei einem Besuch in Schottland. Dort nahm sie einen Termin in Stirling wahr und erschien in einem doppelt geknöpften, blauen Tartan-Mantel. Ein besonderes Stück, denn sie entwarf ihn selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate am 25. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023