Demi Moore und Ex Ashton hatten "Abhängigkeit" voneinander

Demi Moore (63) und Ashton Kutcher (47) sprechen Jahre nach ihrer Trennung so unverblümt über ihre frühere Beziehung wie kaum ein anderes Ex-Paar in Hollywood. Die Schauspielerin, die unverblümt über ihre Minderwertigkeitskomplexe sprach, und der TV-Star lernten sich 2003 kennen, heirateten 2005 in Los Angeles und gingen 2011 auseinander; die Scheidung folgte 2013. Im Mittelpunkt ihrer Rückblicke steht eine Dynamik, die beide prägte – inklusive Demis Wort von einer "Abhängigkeit" voneinander: "Es hat mich emotional sehr mitgenommen", betonte Demi bereits 2019 in der Talkshow "Red Table Talk". Während sie sich in Interviews und in ihrem Buch öffnete, reagierte Ashton erst viel später öffentlich, mal nachdenklich, mal deutlich mitgenommen. Und doch kreuzen sich ihre Wege noch – etwa über gemeinsame Wohltätigkeitsarbeit, wie Us Weekly nun berichtet.

Mehrfach schilderte Demi die intensive Bindung in der Ehe. In "Red Table Talk" sagte sie: "Meine Abhängigkeit von Ashton war wahrscheinlich fast noch zerstörerischer." In ihren Memoiren "Inside Out" schrieb sie über die frühen Jahre ohne Altersbarriere – "Er war 25. Ich war 40" – und berichtete von einer Fehlgeburt sowie von Streitpunkten um Grenzen in der Beziehung. Sie behauptete, ein Dreierwunsch habe Grenzen verwischt und Untreue begünstigt. Ashton konterte Jahre später zwar nicht mit Details, ließ 2023 im Magazin Esquire aber durchblicken, wie sehr ihn das Buch traf: "Ich war verdammt wütend." Zugleich zeigte er Mitgefühl für den gemeinsamen Verlust: Eine so späte Fehlgeburt sei "wirklich, wirklich schmerzhaft", jeder gehe damit anders um. Offiziell betonte Demi nach der Veröffentlichung ihres Buches, man sei freundlich im Umgang, aber nicht vertraut. Ashton wiederum sagte 2020 im "WTF"-Podcast, dass er bewusst den Kontakt zu Demis Töchtern halte, ohne ihn zu erzwingen: Er liebe sie und werde sie weiter unterstützen.

Abseits der alten Wunden ist heute wieder viel Respekt zu spüren. Ashton ist inzwischen mit Mila Kunis (42) verheiratet, die beiden haben zwei Kinder. Demi, die drei erwachsene Töchter mit dem an frontotemporaler Demenz leidenden Bruce Willis (70) hat, konzentriert sich neben Filmprojekten auf Familie und Engagements gegen Menschenhandel, ein Feld, in dem sich ihre Wege mit Ashton gelegentlich kreuzen. Als Demi für "The Substance" 2025 erstmals für einen Oscar nominiert war, applaudierte der Ex öffentlich und fand anerkennende Worte zu ihrer Leistung – ein selten harmonischer Blick zurück. Privat gelten beide als Menschen, die Nähe inmitten des Hollywood-Trubels über gemeinsame Rituale mit ihren Liebsten pflegen. So bleibt nach einer Ehe, die beide forderte, vor allem ein Ton von Anerkennung und erwachsenem Abstand.

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore bei der "Real Men Don't Buy Girls"-Stiftung in New York, April 2014.

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore mit Demis Kindern Rumer, Scott und Tallulah Belle im Jahr 2003

