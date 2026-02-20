Angie erfüllte sich mit der GNTM-Teilnahme "Kindheitstraum"

Die diesjährige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Angie hat sich mit ihrer Teilnahme an der Show einen lang gehegten Traum verwirklicht. Sie ging zum Casting, "weil GNTM schon immer ein Kindheitstraum von mir war", verriet sie gegenüber Joyn. Am ansprechendsten findet die 26-Jährige in der Branche "alles rund um Beauty – Make-up, Haarprodukte und Parfums". Das Modeln sieht Angie auch schon in ihrer Zukunft. Auf die Frage, wo sie sich in fünf Jahren sieht, antwortet die Filialleiterin klar: "Zufrieden und glückselig in meinem Eigenheim, mit meinen Menschen, verheiratet mit meiner Frau. Finanziell unabhängig, dass ich für schöne und renommierte Brands das Gesicht sein darf, modeln."

Doch der Traum, 2026 Germany's Next Topmodel zu werden, ist leider geplatzt. Angie ist am vergangenen Donnerstag in der zweiten Folge der Mädels nach dem ersten Walk rausgeflogen. Sie konnte Heidi Klum (52) und die Gastjuroren Kreativdirektor Giuliano Calza und Model Lottie Moss (28) nicht überzeugen. Die Power, die die Berühmtheiten in dem Kleid ausstrahlten, das Angie an dem Tag tragen durfte, habe gefehlt. Doch die Kandidatin nahm ihr Ausscheiden locker. "Es ist jetzt nicht so, dass für mich meine Welt zusammengebrochen ist", erklärte sie in der Sendung und betonte, wie sehr sie sich darauf freue, ihre Frau dafür bald schon wieder in die Arme nehmen zu können.

Neben Angie bekamen vier weitere Kandidatinnen keine Modelmappe von Heidi überreicht. Auch Sina, die Zwillingsschwestern Juliet und Janet und die 18-jährige Sophie konnten auf dem Catwalk nicht überzeugen. Dass es sie trifft, statt einer bestimmten Mitstreiterin, konnte Sophie nicht nachvollziehen. "Wer hätte rausfliegen sollen, ist ja ganz offensichtlich: Vanessa! Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie wurde einfach nur drinnen gelassen aus Mitleid, weil sie sich verlaufen hat, die ist gewalkt, alles verloren, sechsmal ins Kleid getreten. Die war auch nicht selbstbewusst", ärgerte sie sich.

Joyn / Seven.One GNTM-Kandidatin Angie in einem Kleid von Kreativdirektor Giuliano Calza

Joyn / Seven.One Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Joyn / Seven.One GNTM-Kandidatinnen Sina, Sophie und Alisa

