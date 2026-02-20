Enthüllt: Hier wird die Serie "Die Landarztpraxis" gedreht

Die vierte Staffel von "Die Landarztpraxis" ist gestartet und zeigt erneut täglich um 19:00 Uhr auf Sat.1 die traumhafte Kulisse der bayerischen Alpen. In der Serie kehrt Vicki Raichinger, gespielt von Juliane Fisch, nach Jahren in den idyllischen Ort Wiesenkirchen zurück, um sich mit ihrem Bruder zu versöhnen. Gemeinsam mit Neuankömmling Simon Hilgers sorgt sie dort für frische Turbulenzen. Doch was viele Zuschauer nicht wissen: Den Ort Wiesenkirchen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Die meisten Szenen der Erfolgsserie wurden stattdessen in und um Schliersee gedreht, eine Marktgemeinde im oberbayerischen Landkreis Miesbach mit rund 7.000 Einwohnern, wie es auf der Joyn-Website heißt. Der Luftkurort liegt am Nordostufer des gleichnamigen Sees, etwa 50 Kilometer südöstlich von München in den bayerischen Alpen.

Zu den markantesten Drehorten gehört die "Alte Post", die in der Serie von Wirt Donato, gespielt von Antonio Putignano, und seiner Tochter Bianca, dargestellt von Rosetta Pedone (42), geführt wird. Das Gasthaus dient als zentraler Treffpunkt der verschiedenen Charaktere und überzeugte die Produzenten nicht nur als typisch bayerisches Wirtshaus, sondern auch durch seine Umgebung im klassischen Alpen-Idyll. Weitere Drehorte sind unter anderem der Berggasthof Obere Firstalm oberhalb des Spitzingsees, der Oberleitenhof in Schliersee sowie das Strandbad und Bootshaus vor Ort. Auch die Valepp-Schlucht, das Pfarrdorf Fischbachau und die Wallfahrtskapelle Birkenstein waren Schauplätze der Serie. Fans können sogar die Parkbank am Parkplatz vom Strandbad Schliersee besuchen, an der sich in der Serie die Figuren Leonie und Basti kennengelernt haben.

Für die erste Staffel diente auch die 16 Kilometer entfernte Gemeinde Bayrischzell als Drehort. Allerdings erteilte die Gemeinde für die zweite Staffel keine Drehgenehmigung mehr, nachdem der Gemeinderat einstimmig dagegen gestimmt hatte. Bürgermeister Georg Kittenrainer berichtete im November 2023 von Verkehrsstaus und Beschwerden aus der Bevölkerung, die durch die Dreharbeiten entstanden waren. Bayrischzell ist auch Drehort für die Serie "Frühling", und neben der Werbewirkung gebe es eben auch eine hohe Belastung, wenn auf öffentlichen Plätzen gedreht werde. Ein Sendersprecher von Sat.1 gab jedoch Entwarnung: Der Verlust von Bayrischzell sei bedauerlich, aber nicht schwerwiegend, da dort ohnehin nur an zwei Tagen für die erste Staffel gearbeitet worden sei.

Die Landarztpraxis, Staffel 4

Schauspielerin Juliane Fisch

Diane Willems, Christian Hoening und Oliver Franck in "Die Landarztpraxis", Staffel 4

