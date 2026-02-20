Linda Teodosius Freundin für Geschäftspartnerin gehalten

Ein amüsanter Moment für Linda Teodosiu (34) und ihre Freundin Alexandra: In einem neuen TikTok-Clip plaudern die Sängerin und ihre Partnerin über "Dinge, die nur WLW-Paare kennen" und berichten dabei von einer kuriosen Situation. "Das war hart", erinnert sich Linda lachend an den Moment zurück und überlässt ihrer Freundin das Wort. Obwohl Linda Alexandra einem Mann eindeutig als ihre Partnerin vorstellte, verstand dieser das komplett falsch. Statt nach ihrer Beziehung zu fragen, wollte er wissen, welches gemeinsame Business die beiden denn führen würden.

Im weiteren Verlauf des TikTok-Videos sprechen die beiden außerdem über ein angeblich typisches Phänomen unter lesbischen Paaren: das rasante Zusammenziehen. "Und du bist eigentlich auch direkt fast zu mir gezogen", erklärt Alexandra und sagt an Linda gerichtet: "Erstmal war ich bei dir. Du warst dann bei mir." Laut Linda begann alles ganz harmlos mit einer Zahnbürste und ein paar Klamotten, dann folgte eine eigene Schublade und schließlich ein ganzer Schrank. Mittlerweile teilen sich die beiden sogar ihre Kleidung – nur bei den Schuhen hört der Spaß auf, wie sie lachend verraten.

Linda und Alexandra sind nun seit rund fünf Jahren ein Paar und wirken noch immer schwer verliebt. Im Sommer vergangenen Jahres schwärmte die ehemalige DSDS-Kandidatin bei einem Event in Berlin davon, wie frisch verliebt sie sich auch nach all der Zeit noch fühlen. Die 33-Jährige betonte damals, dass sie eine solch intensive Verbindung zuvor noch nie erlebt habe. "Ich bin ja sehr temperamentvoll und sie ist einfach der Ruhepol schlechthin", erklärte die Sängerin im Gespräch mit Promiflash. Fans dürfen sich also sicher schon bald auf weitere Einblicke in die Beziehung der beiden freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu mit ihrer Partnerin Alexandra

Anzeige Anzeige

Instagram / linda_siu_official Linda Teodosiu und ihre Partnerin Alexandra, März 2025

Anzeige Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Linda Teodosiu und Saskia Beecks bei der NYX-Halloween-Party 2019