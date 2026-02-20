Flirt? Das sagt Dijana Cvijetic zu innigen Momenten mit Gigi

Dijana Cvijetic (32) sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Die ehemalige Miss zeigt sich immer häufiger an der Seite von Realitystar Gigi Birofio (26). In Clips auf Instagram ist zu sehen, wie die beiden bei einem Event ausgelassen miteinander tanzen, dicht beieinander stehen und sichtlich vertraute Momente teilen. Gigi, bekannt aus Formaten wie dem Dschungelcamp, veröffentlichte zudem eine Bildstrecke, auf der er Dijana liebevoll im Arm hält – dazu schrieb er: "Manchmal ist eine Verbindung viel wertvoller als eine Beziehung". Das heizt bei Fans die Frage an, was genau zwischen den beiden läuft.

Gegenüber dem Portal 20 Minuten äußerte sich die 32-Jährige nun zu ihrem Verhältnis mit Gigi. "Wir verbringen gerne Zeit miteinander, am Wochenende hatte er einen Clubauftritt, bei dem ich dabei war", erklärte sie. Auch den darauffolgenden Tag verbrachten die beiden Realitystars gemeinsam – beide waren zur Premiere der neuen Kuppelshow "Love Hunter" von Influencer Twenty4tim (25) eingeladen. Dijana betonte, dass sie Gigi als Menschen sehr schätze. "Wir lachen viel zusammen und haben es einfach schön", verriet sie dem Portal. Die Schweizerin ist sich sicher, dass man sie in Zukunft öfter an seiner Seite sehen wird.

In der Vergangenheit hatte Dijana bereits mehrere Beziehungen mit anderen Realitystars. Die dritte Staffel der Show Love Island verließ sie 2019 mit Teilnehmer Danilo Cristilli (29), im selben Jahr trennten sich die beiden allerdings wieder. Später ging sie eine Beziehung mit dem Realitystar Marcellino Kremers ein, die Trennung erfolgte 2022. Abseits vom Reality-TV hatte die gebürtige Ostschweizerin eine weitere Beziehung. Letztes Jahr nahm die ehemalige Miss noch an der Show Love Island VIP teil – verließ das Format jedoch ohne Mann.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und Dijana Cvijetic, Februar 2026

Instagram / gigibirofio Dijana Cvijetic und Luigi Birofio, Februar 2026

RTL ZWEI Dijana Cvijetic und Filip Pavlovic bei "Love Island VIP" 2025.