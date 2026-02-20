Brooklyn Beckham distanziert sich wohl von Ramsay-Kindern

Brooklyn Beckham (26) hat offenbar einen radikalen Schnitt gemacht und sich auf Social Media von langjährigen Weggefährten getrennt. Der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) entfolgte jetzt Holly und Jack Ramsay, den Kindern von Starkoch Gordon Ramsay (59), mit denen er seit seiner Kindheit befreundet war. Auch Gordon selbst wurde von Brooklyns Instagram-Followern gestrichen. Lediglich Gordons Ehefrau sowie deren Tochter und der jüngste Sohn bleiben noch auf der Freundesliste des 26-Jährigen. Der digitale Rückzug erfolgte nur wenige Wochen, nachdem Brooklyn nicht an der Hochzeit von Holly mit Adam Peaty (32) teilgenommen hatte.

Die Social-Media-Aktion kommt nur wenige Tage, nachdem Gordon sich öffentlich in den Familienstreit der Beckhams eingemischt hatte. Gegenüber The Sun hatte der TV-Koch betont, dass Brooklyn von seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) um den Finger gewickelt worden sei. Zudem stellte er klar, dass Brooklyns Darstellung, seine Mutter habe ihm den ersten Tanz mit seiner Frau bei der Hochzeit "gestohlen", schlichtweg falsch sei. "Wir waren bei der Hochzeit dabei. Es gab nichts Anzügliches. Es gab nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß und tanzten", erklärte Gordon. Er riet Brooklyn außerdem, "seine Herkunft nicht zu vergessen."

Während die Schlagzeilen über den Bruch mit den Ramsays und die Worte des TV-Kochs noch nachhallten, zeigte sich Brooklyn kürzlich unbeeindruckt auf Instagram – allerdings nicht mit einem Statement, sondern als Hobbybäcker. In einem Video nahm der Influencer seine Follower mit in die Küche und zeigte Schritt für Schritt, wie er einen rustikalen Sauerteiglaib zubereitete. Von den jüngsten Diskussionen rund um Gordon ließ sich Brooklyn dabei nichts anmerken. Die Aufmerksamkeit der Fans richtete sich voll und ganz auf Brot, Mehl und Wasser, nicht auf Familienstreit und öffentliche Kritik.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York