Ben Affleck und Jennifer Garner erziehen Kinder ohne Druck

Ben Affleck (53) hat verraten, wie er und seine Ex-Frau Jennifer Garner (53) mit den Zukunftsplänen ihrer Kinder umgehen – und das ganz ohne Druck. Bei der Weltpremiere des Thrillers "The Rip" am 13. Januar in Los Angeles, im gemeinsamen E! News-Interview mit Matt Damon (55), sagte der Schauspieler, dass Violet (20), Fin (17) und Samuel (13) ihren eigenen Weg finden sollen, statt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten. "Man legt den Kindern etwas auf, wenn man ein öffentliches Leben führt, und das ist kompliziert", erklärte Ben. "Wir wollen ihnen wirklich Raum geben, herauszufinden, was sie tun wollen." Er betonte, wie sehr sie ihre Kinder lieben und wie stolz sie auf sie sind – und scherzte zugleich, man hoffe, dass sie ihr Leben nicht mit Schauspielerei "verschwenden".

Ben ordnete seine Haltung auch biografisch ein. Er sprach über die Vorteile, die seine und Jennifers Karrieren den Kindern verschafft haben, und erwähnte im selben Atemzug den Aufstieg von Matt Damon und dessen Familie. Zugleich sei seine eigene Herkunft prägend gewesen: "In gewisser Weise war es ein Segen, anonym zu sein, zu kämpfen, dort anzufangen, wo wir angefangen haben, nämlich im Nirgendwo", sagte er E! News. Während Samuel und Fin sich derzeit auf die Schule konzentrieren, hat Violet bereits ein deutliches Profil entwickelt: Die Studentin der Yale University trat zuletzt bei den Vereinten Nationen auf und warb in einer engagierten Rede für Maskenpflichten und saubere Luft als Lehre aus der Pandemie.

Jennifer macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie die Initiative ihrer Tochter bewundert. "Sie ist eine Eigenstarterin", sagte die Schauspielerin 2023 in der Sendung "Live with Kelly and Mark". "Ich bin stolz auf sie, egal was sie tut." Im Familienalltag legen Ben und Jennifer Wert auf ein verlässliches Miteinander, das ihren drei Kindern Stabilität gibt. Freunde beschreiben, dass die beiden trotz Trennung gut als Team funktionieren und Termine, Schule und persönliche Projekte ihrer Kinder eng begleiten. Violet gilt als reflektiert und politikaffin, Fin als kreativ und bodenständig, Samuel als sportbegeistert – Eigenschaften, die im Hause Affleck/Garner offenbar wichtiger sind als rote Teppiche oder Kameras. Während "The Rip" am 16. Januar bei Netflix startet, bleibt für die Patchwork-Familie vor allem eines im Fokus: genug Platz für eigene Entscheidungen.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Getty Images Violet Affleck mit ihrer Mutter Jennifer Garner, Dezember 2022