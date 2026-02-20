Kerry Katona vs. Katie Price: Zoff nach Prügelei in Dubai

Kerry Katona (45) und ihr Freund Paolo Margaglione flogen für einen romantischen Kurztrip nach Dubai, um dort ihren ersten gemeinsamen Valentinstag zu feiern. Doch was als schöne Auszeit zu zweit geplant war, endete für die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin mit einer unerwarteten Wendung. Vor Ort trafen Kerry und Paolo auf Katie Price (47) und ihren frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews, die dort gerade ihre Flitterwochen verbrachten. Das Treffen zwischen den beiden Paaren war nur kurz, doch laut Mirror soll es zu einem Streit zwischen Lee und Paolo gekommen sein. Paolo musste schließlich vorzeitig die Rückreise nach Großbritannien antreten, während Kerry allein in Dubai zurückblieb.

Laut einem Insider soll Lee während des Konflikts mit Paolo mehrere Schläge ausgeführt haben, einer davon traf Paolo offenbar am Kopf. Kerry war bei dem vermeintlichen Vorfall nicht anwesend, erfuhr jedoch später von ihrem Freund davon und war verständlicherweise verärgert. Die Vertreter von Katie und Lee bestreiten die Vorwürfe jedoch. Kerry selbst erklärte gegenüber Mirror lediglich, dass Paolo aufgrund eines beruflichen Notfalls zurück nach Großbritannien musste. "Ich habe buchstäblich 14 Stunden mit ihm verbracht, bevor er gehen musste, was bedeutete, dass ich allein in Dubai zurückblieb. Wir waren beide am Boden zerstört", so die Sängerin.

Der Vorfall soll aber die Freundschaft zwischen Kerry und Katie auf eine harte Probe gestellt haben. Die beiden Frauen hatten sich während einer gemeinsamen Tour kennengelernt und galten seitdem als enge Freundinnen. Doch der Zwischenfall in Dubai scheint nun einen Schatten auf ihre Beziehung zu werfen. Ein Insider verriet The Sun: "Katie und Kerry waren großartige Freundinnen, aber das hat wirklich die Katze unter die Tauben gebracht." Während Katie kürzlich in den sozialen Medien über ihre Zukunftspläne mit Lee sprach und ankündigte, mit ihm eine Familie gründen zu wollen, bleibt unklar, wie es um die Freundschaft zwischen den beiden Realitystars steht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Paolo Margaglione und Kerry Katona im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026