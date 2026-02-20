Paulina Ljubas hat zu Beginn nichts von ihrem Tommy gehalten

Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (30) gehören mittlerweile zu den beliebtesten Paaren der deutschen Reality-Szene. Doch als die beiden sich 2023 kennenlernten, war die Influencerin zunächst alles andere als begeistert von dem Realitystar. Ihren ersten Eindruck von Tommy schildert sie jetzt im Podcast "deep und deutlich". Der allererste Kontakt sei alles andere als positiv gewesen, denn sie habe ihn zunächst nur dadurch wahrgenommen, dass er zusammen mit seiner damaligen Partnerin im Internet über sie gelästert habe. "Das war das allererste, was ich von ihm gesehen habe. Da habe ich mir gedacht: 'Okay, wer ist das jetzt?'", erinnert sich Paulina an die Situation zurück.

In der Folge habe sie sich seine Temptation Island-Staffel angeschaut, aber sie hätten zunächst keine Berührungspunkte gehabt und sich auch nie in echt gesehen. Erst als beide gemeinsam für eine Show gebucht wurden, trafen sie schließlich aufeinander. "Da habe ich gedacht: Oh, nee, der geht bestimmt zum Lachen in den Keller. Ich habe gedacht, er wäre richtig arrogant", verrät die Schauspielerin im Podcast. Tommy sei sogar der erste Mann gewesen, der ihr beim Kennenlernen überhaupt kein Kompliment gemacht habe. Doch genau diese Eigenschaft habe ihn dann plötzlich interessant für sie gemacht, wie Paulina zugibt.

Die Zurückhaltung des Paares, wenn es um gemeinsame Social-Media-Inhalte geht, hat einen einfachen Grund. Paulina erklärte vor Kurzem in einer Instagram-Fragerunde, dass sie einfach nicht das Bedürfnis habe, immer alles mit allen zu teilen. Zwar seien beide Personen des öffentlichen Lebens und ihr Kennenlernen habe auch in der Öffentlichkeit stattgefunden, dennoch möchte die 29-Jährige ihre Privatsphäre weitgehend schützen. Tommy und Paulina zeigen sich damit bewusst weniger auf ihren Kanälen als viele andere Reality-Paare.

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024