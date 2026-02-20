Neues Format: SelfieSandra testet in Show 99 Sportarten

SelfieSandra (26) darf wieder zurück ins TV. Wie RTL berichtet, führt die Podcasterin demnächst durch das neue RTL+-Format "99 Sportarten". Für Sandra bedeutet das: Schwitzen bis zur völligen Erschöpfung. Gar nicht so leicht, denn Sport war bis vor einigen Jahren nicht so ihr Ding. Doch in der Show geht es nicht einfach nur ins Fitnessstudio – die Influencerin testet Sportarten wie MMA, Flagfootball oder Poledance. Mit dabei sind immer Profis. Direkt in der ersten Folge wartet Oktagon-Kämpfer Max Coga, der sie mit den gnadenlosen Käfigen und Mixed Martial Arts vertraut machen soll. Sandras klares Ziel: Sie will einen Sport finden, der sie aus dem Haus holt und sie zu regelmäßiger Bewegung animiert.

Einen ersten Trailer veröffentlichte Sandra schon selbst auf ihrem Instagram-Profil. Zu sehen sind dabei auch besondere Sportarten wie Hyrox, einer Mischung aus Laufen und Krafttraining, bei dem die 26-Jährige an die Grenze ihrer Kondition kommt. Mit ihrer Angst muss Sandra sich beim Reiten konfrontieren. Doch trotz ihres Respekts vor Pferden traut sie sich in den Sattel. In dem Clip hört man sie stolz rufen: "Ich sitze auf einem f*cking Pferd." Wie sehr Sandra an ihre Grenzen kommt, zeigt sich spätestens, als sie mit hochrotem Gesicht in die Kamera schaut und meint: "Ich würde das schon sehr gerne abbrechen, ja."

Und dabei ist Sandra schon deutlich fitter als noch vor ein paar Jahren. Im Netz sieht man sie hin und wieder sporteln. Spätestens für ihre Teilnahmen bei 7 vs. Wild und Let's Dance musste die gebürtige Bielefelderin dann so richtig fit werden. Geht man von dem Hintergrund der Show aus, scheint Sport aber immer noch nicht ihre Lieblingsbeschäftigung zu sein. Dennoch nahm Sandra sich für dieses Jahr vor, sich einen gesünderen Lebensstil anzueignen. Im Podcast "Vier Schwestern" mit ihren Geschwistern erzählte sie: "Ich würde gerne zum 31. Dezember mit dem Rauchen aufhören. Da hört eine Ära bei mir auf." Der Grund ist die Veränderung der Stimme nach langem Rauchen – Sandra wolle schlicht keine Raucherstimme.

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Social-Media-Bekanntheit

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance", 2025