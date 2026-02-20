Giuliano Hediger lässt sich sein "Valeria"-Tattoo covern

Giuliano Lorenzo Hediger hat einen endgültigen Schlussstrich unter seine Beziehung zu Ariel (22) gezogen. Der Realitystar ließ sich jetzt das Tattoo auf seinem Handgelenk überstechen, auf dem bisher "Valeria" prangte – der bürgerliche Name seiner Ex-Partnerin. Statt der Liebeserklärung ziert nun eine Rose mit Engelsflügeln sein Handgelenk. Die Instagram-Story, in der er das neue Tattoo präsentierte, ließ Giuliano ohne jeden Kommentar stehen.

Mit diesem Schritt scheint der Reality-TV-Star ein deutliches Zeichen zu setzen und die Erinnerung an die gemeinsame Zeit endgültig aus seinem Leben zu verbannen. Giuliano und Ariel waren lange ein Paar und führten eine turbulente On-Off-Beziehung. Aus der Verbindung ging die gemeinsame Tochter Ileyna hervor, doch grün sind sich die beiden schon lange nicht mehr. Im Netz liefern sie sich immer wieder öffentliche Streitereien.

Dabei hatte Giuliano erst vor Kurzem betont, dass er mit Ariel "ein Team werden" wolle – im Fokus stand dabei ihre gemeinsame Tochter, für die er sich Ruhe und Harmonie zwischen den getrennten Eltern wünschte. Auch wenn ihre Wege privat getrennt sind, bleibt der Austausch über das Kind bestehen. Von diesen versöhnlichen Tönen ist mittlerweile offenbar nicht mehr viel übrig.

Collage: Instagram / _ariel__61, Instagram / lostbvtterflyy Collage: Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / giulianohediger Giuliano Hediger zeigt sein neues Tattoo

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel