Goldener Ring: Haben Zendaya und Tom Holland geheiratet?

Zendaya (29) hat bei einem Auftritt in Beverly Hills für Aufsehen gesorgt, nachdem sie einen neuen goldenen Ring am Ringfinger ihrer linken Hand zeigte. Die Schauspielerin tauschte offenbar ihren auffälligen Verlobungsring gegen einen schlichten goldenen Ring aus, was sofort die Spekulationen ihrer Fans anheizte, ob sie und ihr Verlobter Tom Holland (29) bereits heimlich geheiratet haben. Bilder, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen Zendaya bei einem Treffen mit dem Filmproduzenten Josh Liberman – mit dem neuen Ring deutlich sichtbar an ihrem Finger.

Ein aufgeregter Fan schrieb auf X: "Zendaya ist schon mit Tom verheiratet, oh mein Gott, sie ist eine Ehefrau." Weder Zendaya noch Tom haben sich bisher zu den Hochzeitsgerüchten geäußert. Das Newsportal hat die Vertreter des Paares um eine Stellungnahme gebeten. Die beiden hatten ihre Verlobung bei den Golden Globes im vergangenen Jahr bestätigt, nachdem Tom 2024 in einem intimen Rahmen um ihre Hand angehalten hatte.

Erst vor wenigen Tagen hatte Zendaya in einem ausführlichen Gespräch mit ihrem Schauspielkollegen Robert Pattinson (39) über das Leben im Rampenlicht gesprochen. "Am Ende des Tages bist du eine Person des öffentlichen Lebens, da kannst du nichts tun", sagte sie im Gespräch mit Interview. Trotzdem betonte die Schauspielerin, wie wichtig es für sie sei, auch Privates nur mit ausgewählten Menschen zu teilen: "Aber manche Dinge sind für dich selbst und für deine Liebsten bestimmt." Zendaya erklärte, dass sie diese Balance zwischen öffentlicher Präsenz und geschütztem Privatleben bewusst suche.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige

Imago Zendaya und Timothée Chalamet bei der Special Screening von "Dune" in London, Oktober 2021