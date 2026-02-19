Quinton Aaron meldet sich nach Schlaganfall zu Wort

Quinton Aaron (41) meldet sich nach seinem Rückenmarksschlaganfall im Januar erstmals selbst zu Wort und gibt ein Update zu seinem Gesundheitszustand. "Ich habe viel durchgemacht, aber ich konzentriere mich jetzt auf Gott, meine Genesung, meine Familie und enge Freunde sowie meine Karriere", erklärte er in einem exklusiven Statement gegenüber dem Magazin People. Der Schauspieler befindet sich weiterhin im Krankenhaus, ist jedoch mittlerweile wach und auf dem Weg der Besserung.

Quintons Familie teilte dem Magazin mit, dass der Schauspieler "wach, vollständig aufmerksam und im Austausch mit seiner Familie und genehmigten Besuchern" sei. Der 41-Jährige habe endlich "Gefühl in seinen Beinen" und konzentriere sich aktuell auf seine Genesung, indem er unter anderem das Schreiben übe und Rätsel löse. Er sei in der Lage, mit seinen Verwandten zu sprechen und regelmäßig per Videoanruf und Textnachrichten mit seinem engsten Freundeskreis in Kontakt zu bleiben. Die Familie veröffentlichte zudem ein Foto von Quinton und seinem Bruder Jarred, die durch den Schlaganfall noch enger zusammengewachsen seien.

Der Schauspieler war Mitte Januar in ein Krankenhaus in Atlanta eingeliefert worden, nachdem er in seinem Wohnhaus gestürzt war. Es wurde ein Rückenmarksschlaganfall festgestellt, bei dem die Blutzufuhr zum Rückenmark durch Blutgerinnsel oder Blutungen blockiert wird – eine extrem seltene Diagnose, die weniger als ein Prozent aller Schlaganfälle ausmacht. Bekannt wurde der Schauspieler durch den Film "The Blind Side" an der Seite von Sandra Bullock (61).

