Ungefragte Ratschläge: Darya Strelnikova blockiert Netz-User

Darya Strelnikova (33) hat genug: Die Influencerin, die sich kürzlich noch eine Social-Media-Pause gegönnt hatte, liegt seit fast zwei Wochen mit einer heftigen Influenza flach – hohes Fieber, starke Schmerzen, vier Infusionen, inzwischen Husten, Nebenhöhlenbeschwerden und völliger Stimmverlust. Trotzdem meldet sie sich weiter aus dem Bett bei ihren Followern auf Instagram. Was dann passierte? In ihren Stories prasselten ungefragte Ferndiagnosen und "Tipps" herein, obwohl sie betont hatte, dass ein Arzt sie untersucht und Medikamente verordnet habe: "Ich finde es wirklich traurig, dass manche denken: Nur weil man in der Öffentlichkeit steht und Dinge von sich teilt, ist man automatisch ein laufender Mülleimer für jede Meinung, jeden Ratschlag und jeden ungefragten Tipp." Jetzt zieht Darya die Reißleine: Wer ihr künftig ungefragt Ratschläge schickt, wird blockiert. Ohne Ausnahme und unabhängig davon, ob es "nett gemeint" ist: "Bitte spart euch ungefragte Ratschläge in Zukunft."

In mehreren Story-Slides machte das Model ihrem Ärger Luft und zitierte Nachrichten, die ihr unterstellten, sie brauche bestimmte Medikamente nicht. "Ich frage mich echt, in welcher Welt es okay ist, auf meine Story so was zu schreiben, obwohl ich klar gesagt habe, dass ein Arzt da war und mir diese Medikamente verschrieben hat", schrieb die Podcasterin merklich aufgebracht auf Instagram. Sie habe nicht um Tipps gebeten, betonte Darya, die seit zwölf Tagen mit Influenza kämpfe. Dass sie für die klare Ansage als "arrogant" oder "zickig" abgestempelt werde, könne sie nicht nachvollziehen: "Ganz ehrlich: Ich bin es leid, mir jeden Scheiß von jedem geben zu müssen", so die Reality-Bekanntheit weiter in ihrer Story. Ihre neue Regel ist unmissverständlich: Negative Nachrichten oder ungefragte Ratschläge führen ab sofort zur Blockade. "Auf meiner Seite wird das nicht mehr akzeptiert. Punkt", erklärte sie.

Abseits der Debatte um Daryas Gesundheitsupdates gibt die Netz-Bekanntheit ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Die Community erlebt die Influencerin häufig ungefiltert, wenn sie zwischen Shoots, Social-Media-Projekten und privaten Momenten pendelt. Nähe zu ihren Followern ist für Darya Teil des Berufs. Umso wichtiger scheint ihr nun eine klare Grenze zu sein, damit aus Nähe kein Dauerbeschuss wird und der Austausch wieder in die gewohnten, respektvollen Bahnen zurückkehren kann. Schließlich kämpft sie immer noch mit den Nachwehen ihrer Trennung von Fabio Knez (32). Der Unternehmer und ehemalige Make Love, Fake Love-Teilnehmer zog nach dem Liebes-Aus aus der gemeinsamen Wohnung in Dubai aus. "Mir fällt es immer noch schwer, hier alleine zu sein", räumte das Model in ihrem neuen Podcast "Pillow Talk" gewohnt offen ein. "Nicht, weil es hier groß ist, sondern weil das einfach ein gemeinsamer Neustart für uns war."

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Darya Strelnikova, November 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025