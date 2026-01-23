Vor Trennung: Fabio Knez' Veränderung bereitete Darya Angst

Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) haben im vergangenen Jahr ihre Verlobung gelöst – nun schildert die Influencerin, wie nah ihr das Liebes-Aus ging. In ihrem Podcast "Pillow Talk" spricht Darya offen darüber, wann und warum sie innerlich auf Abstand ging. Es habe einen Moment gegeben, in dem sie ihren Verlobten nicht mehr wiedererkannte. "Das ist für mich wie ein Todesfall. Dieser Mensch, in den ich mich verliebt habe, den ich heiraten wollte, der hat ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr existiert. Und das war mein bester Freund", erklärt sie mit Tränen in den Augen.

Als Grund für diese Wesensveränderung nennt sie Fabios neues Projekt – Autosuggestion. Unter Autosuggestion versteht man die Beeinflussung des eigenen Unbewussten durch Techniken wie Selbsthypnose oder wiederholte Selbst-Affirmationen. "Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass er sich so extrem in diese Richtung entwickelt hat, die ich persönlich nicht unterstützen kann. Ich habe ihm sogar persönlich gesagt, dass ich Angst davor habe, in welche Richtung er sich entwickelt", schildert das Model und macht damit die Tragweite von Fabios Charakterwandel deutlich. Darya zieht ein trauriges Fazit: "Vielleicht ist er noch da, aber für mich persönlich ist er gestorben."

Auch den Fans fiel in letzter Zeit auf, dass Fabio grundlegend verändert scheint. In seinen Posts in den sozialen Medien scheint er besonders ernst und reserviert und spricht beinahe robotisch. Kürzlich sorgte er erneut für Aufsehen, als er unter dem Hinweis "Kraftquelle am Morgen" seine Website verlinkte – dort bietet er Autosuggestion auch für seine Fans an. Seine "Mission" formuliert er klar: Er wolle die Kraft des gelenkten Denkens weitergeben, weil sie ihn durch unterschiedliche Lebensphasen getragen habe.

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025