Darya Strelnikova hat eine schlechte Beziehung zu ihrer Mama

Tränenreicher Gefühls-Talk bei Darya Strelnikova (33): In der neuesten Folge ihres Podcasts "Pillow Talk" spricht das Model offen über ihre zerrüttete Beziehung zu ihrer Mutter und blickt dabei tief in ihre Kindheit zurück. Sie erzählt, wie sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr in der Ukraine fast ausschließlich bei ihrer Oma aufwuchs, während ihre Eltern unentwegt arbeiteten, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Später ging ihre Mutter zum Arbeiten nach Luxemburg, Darya sah sie nur noch wenige Male im Jahr. Mit 14 dann der große Umzug: neue Heimat Luxemburg, neue Sprache, neue Schule, neuer Stiefvater – und eine schwangere Mutter, die ein weiteres Kind erwartete. Im Podcast beschreibt Darya, wie dieser Neuanfang sie völlig überforderte und die Beziehung zu ihrer Mutter weiter belastete.

Rebellion, Streit, kein gemeinsamer Draht – bis eine Psychologin den Eltern riet, sie "wegzuschicken". Der Schritt führte Darya zur Stiefoma nach München, wo sie zum ersten Mal das Gefühl hatte, wirklich anzukommen. Sie habe sich dort aufgehoben und geliebt gefühlt, erzählt sie. Die alten Wunden sind jedoch nicht verheilt: Als ihre Mutter sie kürzlich für eine Woche in Dubai besuchte, sei die Zeit "sehr anstrengend" gewesen. Unter Tränen ringt Darya um Worte: "Da ist irgendwie keine Connection. So, wie man sich das vorstellen würde. Ich hab mir als Kind immer diese Picture-Perfect-Family gewünscht, die ich aber nie bekommen habe." Gleichzeitig spricht sie von Scham und Loyalität: "Ich habe auch Schuldgefühle, dass ich solche Gefühle jemandem gegenüber habe, der mich auf die Welt gebracht hat. Jetzt gerade kann ich aber nichts dran ändern."

Neben ihrer Kindheit und Familiengeschichte machte Darya in der Vergangenheit auch durch ihre Beziehung zu Fabio Knez (32) Schlagzeilen. Die beiden lösten ihre Verlobung nach einigen Jahren auf, stehen aber dennoch in gelegentlichem Austausch. Grund dafür ist ein gemeinsames Geschäftsprojekt, das sie während ihrer Zeit in Dubai starteten. Darya hat offengelegt, dass die Beziehung nach der Trennung beendet sei, doch das berufliche Projekt bleibt bestehen.

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

Imago Darya Strelnikova, Model

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Oktober 2025