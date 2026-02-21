Jelly Rolls Gewichtsverlust sorgt für mehr Schwung im Bett

Jelly Roll (41) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht – und das bleibt nicht ohne Folgen für sein Liebesleben. Seine Ehefrau Bunnie Xo plauderte jetzt in der "Howard Stern Show" über intime Details aus der Ehe mit dem Rapper. Der 41-Jährige hat seit Ende 2022 rund 125 Kilogramm abgenommen und wiegt mittlerweile noch etwa 120 Kilogramm. Bei seinem Höchstgewicht brachte Jelly über 225 Kilogramm auf die Waage. Bunnie verriet in der Show, dass die drastische Gewichtsabnahme ihres Mannes auch Auswirkungen auf sein bestes Stück hat: "Es ist absolut wahr, dass es bei einem Mann viel größer wird, wenn er abnimmt", erklärte die 46-Jährige. Jellys Penis sei "deutlich größer" geworden, gab sie freimütig zu – nicht ohne anzumerken: "Er wird mich dafür umbringen."

Die Podcasterin schwärmte weiter von den positiven Veränderungen, die sie an ihrem Mann beobachtet. "Ich will, dass er heiß wird. Er hat es verdient, eine heiße Phase zu haben. Ich bin bereit dafür, dass er sich endlich rundum wohlfühlt", sagte Bunnie gegenüber Moderator Howard Stern. Jelly sei zwar auch vorher schon glücklich gewesen, aber jetzt sei es "ein anderes Glück". "Er bekommt sein Selbstbewusstsein zurück und stolziert herum. Er hat einen kleinen Schwung in seinem Gang, und ich finde das einfach supersüß", beschrieb sie. Bereits Anfang Februar hatte Bunnie, deren Memoiren "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" gerade erschienen sind, zugegeben, dass das Paar vor der Gewichtsabnahme Schwierigkeiten im Schlafzimmer hatte.

Jelly selbst hat in verschiedenen Interviews offen über seine Transformation gesprochen. Der Musiker erreichte sein Ziel durch Ausdauertraining, eine komplette Ernährungsumstellung und Therapie, um seine Esssucht zu überwinden. "Ich war am Rande des Todes", gab er im Januar zu. Sein Testosteronspiegel sei vor der Abnahme auf dem Niveau eines "vorpubertären Jungen" gewesen, wie er Men's Health verriet. Sex mit Bunnie habe sich angefühlt wie eine Partie Twister, erklärte er in einem Podcast. Mittlerweile fühle er sich jedoch wie ein Teenager und jage seine Frau durchs Haus, scherzte der Sänger. Trotz seines Erfolgs ist Jelly noch nicht am Ziel: "Ich habe kein Zielgewicht, ich habe ein Zielgefühl – und das habe ich noch nicht erreicht."

Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Imago Jelly Roll bei den 66. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2024

Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025