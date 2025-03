Gene Hackmans Tod: Polizei veröffentlicht Bodycam-Aufnahmen

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden im Februar tot in ihrem Haus in New Mexico gefunden. Polizisten, die den Fall untersuchen, veröffentlichten kürzlich Bodycam-Aufnahmen von ihrem Einsatz am Anwesen des Schauspielers und seiner Frau, wie der Mirror berichtet. Die Aufnahmen zeigen, wie zwei Arbeiter die Beamten alarmieren, nachdem sie eine reglose Person im Inneren des Hauses bemerkt hatten. Sichtbare Hinweise auf einen Einbruch oder eine andere verdächtige Aktivität hatten gefehlt. Diskussionen über mögliche Gas- oder Kohlenmonoxidvergiftungen wurden schnell verworfen, da es keine Anzeichen dafür gab. Die Polizei bestätigte später, dass Gene an Herzkrankheiten mit Komplikationen durch Alzheimer verstorben sei, während seine Frau wenige Tage zuvor an einer seltenen, durch Nagetiere übertragenen Krankheit namens Hantavirus-Pulmonalsyndrom gestorben sei.

In den veröffentlichten Bodycam-Aufnahmen ist außerdem ein Hund des Paares zu sehen, der auf dem Gelände des Hauses umherläuft. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ein zweiter Hund in einem Käfig in der Nähe von Betsys Leiche gefunden wurde. Ein Bericht des landwirtschaftlichen Veterinärlabors des Staates New Mexico stellte fest, dass der Hund vermutlich an Dehydrierung und Hunger gestorben war. Wie der Mirror berichtet, bleiben einige der Aufnahmen sowie Fotos aus dem Inneren des Hauses auf Anordnung eines Gerichts unter Verschluss. Die Nachlassverwalter des Schauspielers hatten eine einstweilige Verfügung beantragt, um die Privatsphäre der Familie zu schützen.

Der Tod des legendären Hollywood-Stars hat weltweite Anteilnahme ausgelöst. Gene, der in Filmen wie "Die Unbestechlichen" und "French Connection" brillierte, war bekannt für seine zurückgezogene Lebensweise in den letzten Jahren. Zusammen mit seiner Frau Betsy, die er 1991 geheiratet hatte, führte er ein Leben abseits des Rampenlichts in den ruhigen Hügeln von Santa Fe. Eine enge Vertraute von Betsy beschrieb die Pianistin als "private und liebevolle Seele", die sich gemeinsam mit Gene vor allem um das Wohl ihrer Hunde gekümmert habe. Freunde und Bekannte erinnern sich an das Paar als tierliebend und herzlich. Dieser Eindruck bestätigt sich anhand der Aufnahmen, auf denen viele Spielsachen ihrer Hunde zu sehen sind, die auf dem Grundstück gefunden wurden.

Getty Images Gene Hackman, 2003

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

