Gene Hackmans Tochter will Hund neben Stiefmutter begraben

Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden Ende Februar gemeinsam mit einem der Familienhunde tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Wie jetzt aus polizeilichen Aufnahmen hervorgeht, die TMZ vorliegen, soll Genes Tochter aus erster Ehe, Elizabeth, eine besondere Bitte an die Behörden gerichtet haben: Sie wünschte, dass der Hund namens Zinna eingeäschert und an der Seite ihrer Stiefmutter beigesetzt wird. Außerdem bat sie darum, das Halsband des geliebten Vierbeiners für sie aufzubewahren, sollte er eines getragen haben. Laut Autopsieberichten starb der Schauspieler an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, während bei Betsy, einer 65-jährigen Pianistin, das Hantavirus als Todesursache festgestellt wurde – eine seltene, durch Nagetiere übertragene Krankheit. Bei Zinna hingegen wird aufgrund ihres Mageninhalts angenommen, dass das Tier verhungert oder verdurstet ist.

Ebenfalls aufgetaucht ist jetzt ein Mitschnitt eines Gesprächs mit einem der langjährigen Gärtner des Paares, der sich emotional über die Beziehung zu seinen ehemaligen Auftraggebern äußert. "Sie waren immer so gut zu mir. Betsy war so eine liebe Person", betont er, sichtlich um Fassung ringend. Ermittler hatten die Umstände vor Ort zunächst als verdächtig eingestuft, untersuchten die Szene jedoch genau und fanden Berichten zufolge keine Hinweise auf ein Verbrechen. Es wird vermutet, dass Gene, der etwa eine Woche nach seiner Ehefrau starb, aufgrund von fortgeschrittenem Alzheimer den Tod seiner Frau nicht registriert hatte. Fotos der sterblichen Überreste und der Innenräume des Hauses liegen vor, sollen jedoch unveröffentlicht bleiben, um die Privatsphäre der Familie zu schützen.

Gene, ein zuletzt eher zurückgezogen lebender Oscar-Preisträger, war seit 1991 mit Betsy verheiratet. Das Paar führte ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts auf ihrem Anwesen in New Mexico und war für seine Tierliebe bekannt. Nachdem Gene seine Hollywood-Karriere vor Jahren hinter sich gelassen hatte, soll er sich oft und gern Zeit für seine Familie genommen haben. Elizabeth, seine Tochter aus erster Ehe, gab an, sich seit Jahren um ihn zu kümmern, sprach jedoch selten öffentlich über ihr Verhältnis. Freunde und Bekannte beschreiben die Beziehung zwischen Gene und Betsy als besonders warm und innig – bis zuletzt.

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

Getty Images Gene Hackman auf der Premiere von "The Royal Tenenbaums", 2001

