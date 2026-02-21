Haftzeit und ein Verlust, der Uli Hoeneß "wirklich umhaut"

Uli Hoeneß (74) hat in einem emotionalen Interview mit der Bild über die schwierigen Momente seines Lebens gesprochen. Der 74-Jährige blickte dabei nicht nur auf seine Haftstrafe zurück, die sich am 29. Februar zum zehnten Mal jährt, sondern thematisierte auch den schmerzhaften Verlust enger Freunde. "Schlecht geht es mir nur, wenn mal wieder ein Freund verstorben ist und die Einschläge näherkommen", verriet der ehemalige Bayern-Manager. Besonders emotional zeigte er sich, als er über einen aktuellen Todesfall im engen Umfeld der Familie sprach: "Wir haben gerade jemanden, der unserer ganzen Familie sehr nahestand, verloren. Das ist ein Drama und macht einen erst mal kaputt, wenn die Emotionen wirken."

Ein Verlust, der Uli besonders nahegeht, ist der Tod von Franz Beckenbauer (†78). "Wenn ich Karl-Heinz Rummenigge treffe, reden wir oft über Franz und fragen uns, was er in bestimmten Situationen wohl geraten und getan hätte", erzählte Uli dem Blatt. Mit Blick auf seine Zeit im Gefängnis, aus dem er in der Nacht vom 29. Februar 2016 von seiner Frau Susanne und seinem Sohn abgeholt wurde, zog er ein versöhnliches Fazit. Zu Hause in Bad Wiessee am Tegernsee warteten damals Freunde und sogar eine Blaskapelle auf ihn. Die schwierige Phase habe ihm vor allem Werte wie Demut und soziale Verantwortung noch stärker bewusst gemacht, so der 74-Jährige.

Mit seiner Frau Susanne, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, ist Uli seit 1973 verheiratet. Sie gibt ihm bis heute Halt in den schwierigsten Phasen seines Lebens. "Das größte Glück meines Lebens ist, dass in der Familie alle gesund sind und es Gott sei Dank nie einen Todesfall in allernächster Umgebung gab. Das wäre vielleicht das Einzige, was mich total umhauen würde. Ich glaube, das würde ich nicht aushalten können", offenbarte die Manager-Legende ehrlich. Die Erfahrungen mit Verlusten im Freundeskreis hätten ihm und Susanne gezeigt, "dass man versuchen muss, das Leben zu genießen".

Getty Images Uli Hoeneß im März 2024

Getty Images Franz Beckenbauer, ehemaliger Fußballtrainer

ActionPress Uli und Susi Hoeneß in der Allianz Arena