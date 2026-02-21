Große Pläne: MLFL-Patrick ist heiß auf diese Realityshows

Patrick Papachristodoulou hat nach seiner Teilnahme an Make Love, Fake Love bereits konkrete Vorstellungen, wie es mit seiner TV-Karriere weitergehen soll. In einem gemeinsamen RTL-Interview mit Elena Miras (33) verriet der Realitystar jetzt, welche Formate auf seiner persönlichen Wunschliste ganz oben stehen. "Wohin ich will? Dschungelcamp", erklärte er auf Nachfrage der 33-Jährigen. Doch damit nicht genug: Der Sportler, der auch unter dem Namen "Papa" bekannt ist, habe auch "Bock auf Love Island VIP" und "Bock auf #CoupleChallenge", wie er weiter ausführte. Damit zeigt Patrick deutlich, dass er seine Reality-TV-Reise noch lange nicht beenden möchte.

Elena selbst steht den TV-Ambitionen ihres ehemaligen Flirts positiv gegenüber und unterstützt seine Pläne. "Patrick hat ein Format gemacht, er soll jedes Format mitnehmen. Wenn es jemand verdient hat, noch weiterzuziehen, dann auf jeden Fall er", lobte sie ihn im Interview. Allerdings machte die Influencerin auch klar, dass ihre eigenen Prioritäten anders liegen: "Aber ich suche das nicht! Ich will niemanden, der ins TV will, ich grenze mich davon ganz klar ab", stellte Elena fest. Diese Aussage lässt aufhorchen und gibt möglicherweise einen weiteren Hinweis darauf, warum es zwischen den beiden nach der Show nicht für eine Beziehung gereicht hat.

Im Finale von "Make Love, Fake Love" hatte sich Elena noch für Patrick entschieden und ihm damit nicht nur ihr Herz, sondern auch die Siegprämie von 50.000 Euro beschert. Patrick sprach in dem Interview mit RTL von echtem Bauchkribbeln und versicherte, seine Gefühle seien komplett ernst gewesen. Auch Elena machte deutlich, dass sie bei ihm sie selbst sein könne und er der einzige Mann in der Villa sei, der ihr Herz wirklich berührt habe. Doch die unterschiedlichen Lebensrealitäten und die Entfernung hätten dazu geführt, dass die beiden nach den Dreharbeiten getrennte Wege gehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Patrick, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras macht ein Selfie

Anzeige Anzeige

RTL Ferris, Patrick und Johannes bei "Make Love, Fake Love"