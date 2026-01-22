Neuer Look: Sängerin Selena Gomez begeistert ihre Fans

Selena Gomez (33) hat ihre Fans auf Instagram mit einem besonders gewagten Posting überrascht. Die Sängerin teilte am Mittwoch eine Fotoreihe, in der sie sich komplett oben ohne zeigte. Lediglich eine Decke bedeckte ihren Körper, während sie gemütlich zwischen Kuscheltieren auf ihrem Bett lag. Dabei zog vor allem ihr neuer Look die Aufmerksamkeit der Follower auf sich: Ihr Bob-Haarschnitt mit Pony verlieh der 33-Jährigen eine frische Ausstrahlung. Die Serie der Schnappschüsse betitelte sie schlicht mit "Kurze Serie".

Die Sängerin sorgt derzeit häufiger mit modischen Experimenten für Aufsehen. Bereits am 15. Januar präsentierte Selena auf Instagram ein elegantes schwarzes Tanktop, das ihr Dekolleté betonte. Mit leicht feuchtem Haar und glamourösem Make-up posierte sie in den Bildern und verriet, dass der Anlass eine Veranstaltung rund um ihre Kosmetikmarke Rare Beauty war. Ihr Publikum begeisterte sie mit den Worten: "Ein Abend mit Rare Beauty, um unseren Warm Wishes Powdered Bronzer zu feiern", wie Ok! berichtet. Privat läuft es für die Sängerin ebenfalls wie am Schnürchen: Seit ihrer Hochzeit mit Benny Blanco (37) vergangenen September zeigt sich das Paar verliebt wie am ersten Tag.

Die Hochzeit der beiden war ein Star-Event, das keine Wünsche offen ließ. Prominente wie Taylor Swift (36), Ed Sheeran (34) und Camila Cabello (28) feierten die Vermählung, die von einer Quelle als "voller Liebe und Freude" beschrieben wurde. Benny bezeichnete seine Ehefrau später auf Instagram liebevoll als "echte Disney-Prinzessin". Auch bei den Golden Globes zeigten sich die Frischvermählten im Januar Seite an Seite auf dem roten Teppich. Anlass war Selenas Nominierung für ihre Rolle in Only Murders in the Building. Ihre beste Freundin Taylor schwärmte noch im Nachhinein: "Sie war die eleganteste und schönste Braut, die ich je gesehen habe." Ein Statement, das perfekt beschreibt, wie Selena derzeit auf allen Ebenen strahlt.

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit kurzem Bob

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025