Martin Short hätte beinahe Selena Gomez' Hochzeit ruiniert

Was für ein Fauxpas: Fast wäre der schönste Tag im Leben von Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) im kulinarischen Desaster geendet – und schuld war kein Geringerer als ihr Co-Star und enger Freund Martin Short (75). Wie der Schauspieler in der Talkshow Jimmy Kimmel Live! gestand, hielt er die offizielle Hochzeitstorte fälschlicherweise für Teil des Buffets. Kurzerhand schnitt er ein riesiges Stück heraus, noch bevor das Brautpaar die Torte überhaupt präsentieren konnte!

Der Schock seiner umstehenden Schauspielkollegen war groß. "Die Leute in unserer Gruppe schrien nur: Marty!", zitiert das Magazin People den 75-Jährigen. Er habe noch versucht, das Loch mit einer Gabel zu flicken, doch der angerichtete Schaden sei zu groß gewesen. Schließlich eilten der Koch und die Hochzeitsplanerin herbei und versuchten, das Gebäck zu retten. Am Ende ging alles gut: Die Torte wurde rechtzeitig repariert und das Brautpaar blieb ahnungslos. Martin und seine Freunde beschlossen, Selena erst einmal nichts von diesem Missgeschick zu erzählen.

Die Trauung selbst war ein absolutes Star-Aufgebot: In einer traumhaften Robe von Ralph Lauren (86) feierte Selena mit hochkarätigen Gästen wie Taylor Swift (36) und Ed Sheeran (34) die Vermählung mit ihrem Benny. Auf Instagram teilte die 33-Jährige ihr Glück später mit ihren Fans und postete eine Reihe romantischer Schnappschüsse, die sie schlicht mit dem Hochzeitsdatum und einem weißen Herz kommentierte. Die Freundschaft zwischen Selena und Martin hat das Torten-Debakel währenddessen unbeschadet überstanden. Martin, der seine Schauspielkollegin auch heute noch liebevoll als sein "zusätzliches Kind" bezeichnet, kam mit dem Schrecken davon. Ihm bleibt der Hochzeitsvorfall wohl eher als witzige Anekdote in Erinnerung, mit der er künftig bei jeder Feier für Lacher sorgen kann.

Getty Images Martin Short und Selena Gomez

Getty Images Martin Short im Oktober 2023

Instagram / itsbennyblanco Selena Gomez und Benny Blanco an ihrer Hochzeit