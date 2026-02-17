Margot Robbie enthüllt pikanten Spitznamen für ihre Sexszene

Margot Robbie (35) hat bei einem Bühnen-Talk in Sydney ein pikantes Drehgeheimnis ausgeplaudert: Gemeinsam mit ihrem "Wuthering Heights"-Co-Star Jacob Elordi (28) gab die Schauspielerin den derben Spitznamen eines Drehorts preis – jenes Felsens, auf dem eine der heißesten Szenen des Films spielt. Bei iHeartLive sprach Margot mit Moderator Kent "Smallzy" Small vor Publikum über die Dreharbeiten und die viel diskutierte Sequenz. Nachdem Smallzy mehrfach nachhakte und Jacob neben ihr schon kicherte, ließ Margot die Katze aus dem Sack: "Na gut, es war der W*chsfelsen, okay. Es war der W*chsfelsen", sagte sie lachend beim Talk. Die Enthüllung sorgte für Gelächter auf der Bühne – und für ein weiteres Detail aus einer Produktion, über die derzeit alle reden.

Zuvor hatte Margot lediglich angedeutet, dass es am Set einen Spitznamen für den Felsen gab, den sie in früheren Interviews aber nicht verraten wollte. Die Szene, um die es geht: Margots Figur Catherine Earnshaw befriedigt sich auf einem Felsen selbst, während Heathcliff, gespielt von Jacob, zusieht. Regisseurin Emerald Fennell schickt das Liebesdrama über die stürmische Beziehung von Cathy und Heathcliff über die wilden Moore von Yorkshire, und das Echo im Netz ist groß. Emerald hatte sich nur die besten Reaktionen erträumt. Gegenüber Time Out sagte sie: "Ich will viel Geknutsche im Kino." Und weiter: "Was auch immer man gerade so durchgehen lassen kann – sorry, Cineworld." Zudem rechne sie mit Tränen: "Es wird auch viele Leute geben, die hinausgetragen werden müssen, weil sie so sehr weinen."

Abseits der Schlagzeilen über die freizügige Szene zeigte sich bei dem Auftritt in Sydney vor allem die lockere Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellern. Die Australier Margot und Jacob saßen Seite an Seite, tauschten Blicke und lachten immer wieder über ihre gemeinsamen Insider vom Set. Privat hält Margot ihr Eheleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus; bei Terminen mit Fans wirkt die Schauspielerin jedoch nahbar und humorvoll, wenn sie kleine Anekdoten von den Dreharbeiten erzählt. Jacob präsentierte sich an der Seite seiner Kollegin ebenfalls entspannt und suchte mehrfach den Kontakt zum Publikum.

Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London

Getty Images Margot Robbie and Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, Februar 2026

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" 2026

