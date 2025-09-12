Bei Event: Neu-Mama Margot Robbie zeigt ihre schlanke Figur

In London drehte sich am Donnerstag alles um Margot Robbie (35), die beim Fototermin zu ihrem neuen Film "A Big Bold Beautiful Journey" alle Blicke auf sich zog. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem auffälligen Ensemble, das aus einem hellrosafarbenen Corsagen-BH und einem eleganten Bleistiftrock mit hohem Schlitz bestand. Trotz der kühlen Temperaturen setzte sie das modische Highlight mit einer pfirsichfarbenen Jacke und nudefarbenen Stilettos in Szene. Strahlend posierte Margot neben ihrem Co-Star Colin Farrell (49), der in einem schlichten grauen Pullover und schwarzen Jeans die perfekte Ergänzung zu ihrem glamourösen Look bildete. Der Film, ein romantisches Fantasy-Abenteuer, startet am 19. September in den Kinos.

Im Mittelpunkt des Films steht die Geschichte von Sarah und David, gespielt von Margot Robbie und Colin Farrell. Nach einer zufälligen Begegnung bei einer Hochzeit werden sie in ein Abenteuer gezogen, das sie durch die prägenden Momente ihrer Vergangenheit führt. Eine mysteriöse Tür im Wald dient als Portal zu Schlüsselerinnerungen – von Davids unerwiderter Jugendliebe bis hin zu den letzten Momenten von Sarahs verstorbener Mutter. Neben Margot und Colin ergänzen Stars wie Phoebe Waller-Bridge (40) und Billy Magnussen (40) die Besetzung. Viel Aufmerksamkeit erhielt der Film bereits im Vorfeld durch seinen ersten Trailer, der mit intensiven Emotionen und visueller Ästhetik überzeugte.

Neben ihrem schauspielerischen Engagement hat Margot in den letzten Jahren bemerkenswerte Erfolge gefeiert, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Privat erlebt die Schauspielerin seit der Geburt ihres ersten Kindes eine neue, emotionale Lebensphase. Gemeinsam mit ihrem Mann Tom Ackerley (35) genießen die beiden die Zeit als frischgebackene Eltern. Die Emotionalität und Freude über ihr gemeinsames Familienglück brachte Margot erst kürzlich in mehreren Interviews zum Ausdruck. Ihre Fans werden wohl in Zukunft gespannt verfolgen, wie sie ihr Familienleben mit ihrer erfolgreichen Karriere balanciert.

Getty Images Margot Robbie, September 2025

Getty Images Margot Robbie, September 2025

Getty Images Colin Farrell und Margot Robbie, August 2025