"Tatort"-Bekanntheit Neven Pilipović ist zu Gast bei BTN

Ab heute wird es bei Berlin – Tag & Nacht ernst: Neven Pilipović feiert am Donnerstag, dem 29. Januar 2026, seine TV-Premiere bei der Reality-Soap als Geschäftsmann Alexander "Alec" Oswald – ein smarter Anzugträger mit sehr dunkler Seite. Der Neue kommt nicht allein, er bringt Ärger mit: Vor allem Olivia, gespielt von Jessica Sulikowski, steht plötzlich im Zentrum seines eiskalten Plans. Die beiden verbindet eine Vorgeschichte aus Hamburg, und jetzt kreuzen sich ihre Wege in Berlin wieder. Für Alec zählt nur eines, und das macht er unmissverständlich klar: Er will sein Geld zurück.

Verkörpert wird die Rolle von Neven Pilipović – und der ist bereits ein bekanntes TV-Gesicht. "Ich durfte Teil verschiedener TV-Produktionen der letzten Jahre sein. Vor allem Serien- und Formatrollen, in denen ich unterschiedliche Charaktere spielen konnte: Tatort, 'Brassic', 'Souls' oder auch 'Blót - Zwischen den Welten'", stellt sich der Schauspieler im Interview mit Magic Connection vor und betont: "Eine starke Bandbreite an Film-Welten und Figuren zu entdecken, war schon immer mein Wunsch."

Mit "Berlin - Tag & Nacht" kann der 42-Jährige zudem eine weitere Spielweise auf der Liste abhaken: In der Show wird nämlich gerne improvisiert. "Das BTN-Universum [war] für mich spannend, weil dort durch die Art, wie gedreht wird (Plansequenzen), ein ganz eigener Spiel-Rhythmus herrscht. Ich habe mir einige Szenen der Rolle Milla (Liza Waschke) angeschaut und war beeindruckt, wie präzise und wahrhaftig Liza die Szenen bedient. Ab dem Moment war ich fasziniert und wollte das Format für mich entdecken", schwärmt Neven. Nun habe er das Gleiche mit seiner Rolle als Alec vor: "Er ist optisch kein klassischer Bösewicht, sondern könnte z.B. auch als Pfarrer oder Beamter durchgehen. Sein Charakter ist jedoch als Bösewicht angelegt und das ist natürlich eine tolle Spielwiese", freut sich Neven.

Tijana Mirjačić Neven Pilipović, Schauspieler

RTL II Neven Pilipović und Jessica Sulikowski in einer "Berlin - Tag & Nacht"-Szene

RTL II Liza Waschke, "Berlin - Tag & Nacht"-Berühmtheit