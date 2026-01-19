Hat sich BTN-Figur Olivia Alves während Pause verändert?

Comeback-Alarm bei Berlin - Tag & Nacht: Jessica Sulikowski steht seit dem 7. Januar 2026 wieder als Olivia Alves vor der Kamera, nachdem die Figur 2023 Berlin verlassen hatte. Die Rückkehr sorgt bei anderen Rollen der Sendung für Sorge – unter anderem bei Milla, gespielt von Liza Waschke, denn ihr wollte Olivia vor ihrem Umzug damals nichts Gutes. Doch im Laufe der Jahre soll sich Olivia etwas verändert haben, wie Jessica im Interview mit Promiflash verrät. "Olivia war früher sehr eifersüchtig und neidisch, vor allem auf Milla. Ich denke, das hat sie abgelegt. Sie ist auch offener anderen gegenüber und nicht mehr so verletzend. Früher wollte sie immer austeilen, jetzt ist sie auf jeden Fall softer geworden", erklärt sie.

Nichtsdestotrotz wird Olivia nach ihrer Rückkehr weiterhin "für die eine oder andere Überraschung sorgen", gesteht die Darstellerin. Ob es so weit gehen wird wie damals, wird sich zeigen. Wie Jessica zugibt, kam das Verhalten ihrer BTN-Figur bei einigen Fans früher gar nicht gut an – sie habe sogar Morddrohungen erhalten! "Es gibt scheinbar immer noch Leute, die nicht zwischen Rolle und Privatperson unterscheiden, ich hatte damals sogar Morddrohungen bekommen. Ich kann das aber zum Glück gut differenzieren und nehme sowas nicht persönlich. Mir ist egal, was die Leute über meine Rolle denken, weil ich weiß, dass es nur die Rolle ist und dass es zu meinem Job gehört", betont die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin.

Dass Olivia für Jessica nur eine Rolle ist, zeigt sich auch an den Gemeinsamkeiten, die die zwei teilen – davon gibt es so gut wie keine. "Mit Olivia verbindet mich lediglich, dass wir die gleichen Wurzeln haben. Olivia ist Brasilianerin, genau wie ich. Charakterlich verbindet uns so gut wie gar nichts. Olivia und Jess sind zwei völlig unterschiedliche Menschen", gibt sie zu verstehen. Nichtsdestotrotz bringt Jessica ihre Verkörperung vor der Kamera bestens rüber. Wie sie abschließend berichtet, haben sie mittlerweile auch schon viele Nachrichten von Fans erreicht, die ihre "Berlin - Tag & Nacht"-Rückkehr feiern: "Was mich sehr gefreut hat."

RTL II Jessica Sulikowski als Olivia Alves bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II Olivia und Milla in einer "Berlin - Tag & Nacht"-Szene

Instagram / jess.suli Jessica Sulikowski, Darstellerin

