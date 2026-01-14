Überraschung: Olivia ist zurück bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht-Fans aufgepasst: Olivia ist zurück in Berlin! Seit dem 7. Januar 2026 steht Jessica Sulikowski wieder in der Rolle der Olivia Alves vor der Kamera. Die impulsive Figur kehrte nach längerer Pause an die Spree zurück und traf prompt auf Milla, dargestellt von Liza Waschke. Das Aufeinandertreffen platzt ausgerechnet in Millas Wunsch nach einem sauberen Neustart ins neue Jahr. Während Mike die Begegnung als Zufall abtut, glaubt Milla nicht daran und fürchtet, dass Olivias Rückkehr nichts Gutes verheißt.

Olivia hatte 2023 Berlin verlassen, nachdem sie versucht hatte, Milla umzubringen. In den Jahren zuvor war die Figur immer wieder der Auslöser großer Dramen, angetrieben von Rachegelüsten und Ego-Trips. Nun wirbelt sie erneut die Hauptstadt und den Kiez der BTN-Clique auf – und die Darstellerin ist über ihr Comeback mehr als glücklich. "Ich freue mich sehr, wieder bei BTN dabei zu sein und die Rolle Olivia wieder zu verkörpern. Ich hatte das sehr vermisst in den letzten Jahren. Auch das Set-Leben hat mir gefehlt, die Kollegen und Kolleginnen vor und hinter der Kamera, der Zusammenhalt und das familiäre Miteinander", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Für Jessica war die Rückkehr in ihre Figur ein Leichtes. "Tatsächlich war der erste Drehtag für mich so, als wäre ich nie weg gewesen", freut sie sich. Auch die neuen Gesichter, die im Laufe der vergangenen Jahre dazugekommen seien und der leichte Wandel der TV-Show habe ihr nichts ausgemacht: "Ich bin sehr schnell wieder reingekommen und habe mich dabei sehr wohlgefühlt." Wie sie Promiflash weiter verrät, blicke sie nun gespannt in Richtung Olivias Zukunft und darauf, wie die Veränderungen der Figur bei den BTN-Fans ankommen werden – denn die Brünette soll sich ziemlich positiv entwickelt haben!

Anzeige Anzeige

RTL II Jessica Sulikowski als BTN-Figur Olivia Alves

Anzeige Anzeige

RTL II Olivia und Milla in einer "Berlin - Tag & Nacht"-Szene

Anzeige Anzeige

Instagram / jess.suli Jessica Sulikowski, TV-Darstellerin