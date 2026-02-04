Neven Pilipović zu Gast bei BTN: So war der Dreh für ihn

Neven Pilipović hat kürzlich bei Berlin - Tag & Nacht sein Talent zum Besten gegeben. Der Schauspieler verkörperte die Rolle Alexander "Alec" Oswald. Ein Geschäftsmann, der es mit seiner eiskalten Art vor allem Figur Olivia Alves schwer machte – doch nicht lang: Neven spielte eine Gastrolle, für die er sich sehr dankbar zeigt. "Ich bin dankbar und durfte nach über 20 Jahren vor der Kamera unerwartet Neues für mich dazulernen und entdecken. Es war eine kurze, aber intensive Zeit. Ich hatte das Gefühl, alle hatten richtig Lust, diesen Erzählstrang zusammen zu entwickeln", erklärt er im Interview mit Magic Connection. Zudem sei die Energie des Casts und auch der BTN-Fanbase enorm: "Es ist schön, Teil davon zu sein."

Die Energie durfte er bei den gemeinsamen Dreharbeiten spüren. "Es war der Hammer! Ich bin wirklich positiv überrascht. Die Kolleg:innen und die Beteiligten sind sehr liebevoll und inkludierend. Es wird schnell, konzentriert und mit einem guten Teamspirit gearbeitet, denn davon hängt bei diesem Format alles ab. Das hat mir sehr gut gefallen", schwärmt Neven. Besonders nette Worte findet er für Olivia-Darstellerin Jéssica Sulikowski: "Zum Beispiel hat die freundliche und wohlwollende Art meiner Kollegin Jéssica Sulikowski eine Atmosphäre geschaffen, in der wir sofort gut zusammenarbeiten konnten. Gerade bei Stuntszenen und komplexeren Inszenierungen war das elementar wichtig. Die Zusammenarbeit hat mir viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass wir uns alle eines Tages wieder begegnen werden."

Neven ist bereits seit vielen Jahren als Schauspieler unterwegs und war Teil verschiedener TV-Produktionen, darunter "Blót - Zwischen den Welten", "Brassic" oder Tatort. Ein Improvisationsformat wie "Berlin – Tag & Nacht" ist für ihn nicht ganz neu, aber dennoch etwas Besonderes. "Ich habe in meiner Arbeit immer wieder improvisatorisches Handwerk bei Theatervorstellungen eingesetzt oder in Situationen an Sets, wo man spontan die Möglichkeit dafür bekommt. Bei BTN jedoch ist dieser Spielraum besonders stark etabliert und von vornherein erwünscht", erklärt er. In dem Fall sei man von "Anfang an abhängig davon, genauer zuzuhören und wacher auf Handlungen am Set zu reagieren". Und genau damit habe BTN schnell sein "Herz erobert".

Tijana Mirjačić Neven Pilipović, Schauspieler

RTL II Neven Pilipović und Jessica Sulikowski in einer "Berlin - Tag & Nacht"-Szene

RTL II Jessica Sulikowski als Olivia Alves bei "Berlin - Tag & Nacht"

