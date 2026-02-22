Beeindruckend: Maya Hawke will Hollywood im Sturm erobern

Maya Hawke (27) gibt nach dem Ende von Stranger Things richtig Gas: Die Schauspielerin steht 2026 gleich mit drei großen Projekten in den Startlöchern und will Hollywood offenbar so schnell nicht den Rücken kehren. Wie Moviepilot berichtet, wird Maya nicht nur in zwei außergewöhnlichen Liebeskomödien auftauchen, sondern auch in einem spektakulären Blockbuster die große Kinoleinwand erobern. Damit zeigt die Tochter von Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55), dass sie ihren Serien-Durchbruch nun konsequent für ihren Kinoerfolg nutzen will.

Zunächst wird es für Maya gleich doppelt romantisch – allerdings mit ungewöhnlichem Twist. In der RomCom "One Night Only" spielt sie in einer streng konservativen Gesellschaft, in der Sex vor der Ehe verboten ist. Nur in einer einzigen Nacht im Jahr wird dieses Verbot aufgehoben und alle dürfen machen, was sie wollen. Die Hauptrollen übernehmen dabei Callum Turner (36) und Monica Barbaro (35), Maya ist in einer noch geheim gehaltenen Nebenrolle zu sehen. Deutlich mehr Platz bekommt sie hingegen in der Fantasykomödie "Wishful Thinking": Gemeinsam mit Lewis Pullman (33) verkörpert sie darin ein Paar, das kurz vor der Trennung steht und sich an ein Zwillingsduo wendet, das als Therapeuten arbeitet. Ihre Gefühle bekommen plötzlich übernatürliche Folgen – sogar Erdbeben werden ausgelöst – und die beiden müssen sich fragen, ob ihre Liebe diese chaotischen Auswirkungen noch aushält.

Auch im Sci-Fi-Genre mischt Maya jetzt mit: Sie wird Teil der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Kinoreihe und steht für das Prequel "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" vor der Kamera. Der Film erzählt die Geschichte der 50. Hungerspiele, bei denen der junge Haymitch Abernathy in die Arena geschickt wird. Maya übernimmt die Rolle von Wiress, die Fans bereits aus der Originaltrilogie kennen. Papa Ethan Hawke schwärmte im Gespräch mit Variety von der Karriere seiner Tochter und gab ihr nach "Stranger Things" einen klaren Rat: "Es ist Zeit, weiterzuziehen. Du musst es tun und weitermachen. Sieh nicht zurück." Ein gemeinsames Projekt von Vater und Tochter gibt es zwar noch nicht, Ethan betonte aber, dass er sehr gerne einmal mit Maya zusammen vor der Kamera stehen würde – das Familiengespann sorgt damit schon jetzt für Gesprächsstoff in Hollywood.

Getty Images Maya Hawke, Schauspielerin

Netflix Maya Hawke als Robin in "Stranger Things"

Getty Images Maya Hawke, Schauspielerin