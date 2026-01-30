Überraschung: Rapper ASAP Rocky will Bürgermeister werden

ASAP Rocky (37) liebäugelt ernsthaft mit einer Kandidatur als Bürgermeister von New York City im Jahr 2029. In einem Gespräch mit dem Magazin Esquire machte der Partner von Superstar Rihanna (37) seine politischen Ambitionen deutlich und präsentierte bereits einen eingängigen Wahlspruch. Rocky, dessen bürgerlicher Name Rakim Athelston Mayers lautet, nutzte geschickt seinen Familiennamen für den Slogan "2029 vote for Mayor Mayers". Während andere Prominente oft nur scherzhaft über politische Ämter sprechen, scheint Rocky seine Überlegungen durchaus ernst zu meinen. Seine Bekanntheit als Mode-Ikone und Hip-Hop-Größe – gerade ist sein neuestes Album erschienen – könnte ihm dabei helfen, eine breite Wählerschaft anzusprechen – von jungen Menschen bis hin zu etablierten New Yorkern.

Als Teenager lebte Rocky gemeinsam mit seiner Mutter in Obdachlosenheimen der Stadt, eine Erfahrung, die seine Perspektive auf städtische Politik maßgeblich geprägt hat. Auf die Frage nach seiner politischen Zukunft antwortete Rocky ohne Zögern: "Es gibt viele politische Angelegenheiten, die angegangen werden müssen, Veränderungen, die vorgenommen werden müssen. Ich glaube, dass ich das wirklich gut machen würde, weil ich ein Mann bin, der sich für die Menschen einsetzt." Seine jüngsten Aktionen unterstreichen diese Haltung: Erst im Januar 2026 übernahm der Rapper in Kooperation mit dem Unternehmen Bilt die Mietzahlungen für alle Bewohner des Harlem-Wohngebäudes, in dem er als Jugendlicher gelebt hatte. Rocky versteht die Herausforderungen des städtischen Lebens nicht nur theoretisch, sondern hat sie am eigenen Leib erfahren.

Rockys Agenda umfasst praktische Alltagsprobleme, die Millionen von New Yorkern täglich beschäftigen. Er prangert die steigenden U-Bahn-Preise, marode Straßen und das unzureichende Gesundheitssystem an. Besonders scharf kritisiert der Rapper die Motivation etablierter Politiker, denen er Eigeninteressen und versteckte Agenden vorwirft. Seine Unabhängigkeit sieht er als entscheidenden Vorteil: Rocky positioniert sich bewusst als Außenseiter, der nicht auf politische Ämter angewiesen ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese finanzielle Unabhängigkeit, so seine Argumentation, würde es ihm ermöglichen, ausschließlich im Interesse der Bürger zu handeln, ohne auf Lobbyisten oder Parteispenden angewiesen zu sein.

Anzeige Anzeige

Imago A$AP Rocky im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Mai 2025