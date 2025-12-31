Skurril: Josh Allen schenkte O-Line säckeweise Rindfleisch

Josh Allen (29) hat sich für seine Offensive Line der Buffalo Bills dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk einfallen lassen. Der Quarterback überraschte die Spieler mit Tüten voller Rindfleisch – genau genommen mit jeweils einem Viertel einer Kuh. Wie Alysha Monet, die Ehefrau von Lineman Alec Anderson, auf TikTok zeigte, war die Freude groß über diese außergewöhnliche Geste. "Das ist etwas, das wir uns immer selbst kaufen wollten", schwärmte sie in dem Video und ergänzte, dass sie sogar einen neuen Gefrierschrank anschaffen mussten, um die riesigen Mengen an Fleisch zu lagern.

Doch damit nicht genug: Josh, der diese Überraschung gemeinsam mit seiner Partnerin, Schauspielerin Hailee Steinfeld (29), plante, dachte auch an die Zubereitung der Spezialität. Zusätzlich zu den Tüten voller Wagyu, Rib-Eye, Filet und Co. lieferte er auch einen hochwertigen Steak-Searer mit, damit seine Teamkollegen das Fleisch angemessen genießen konnten. "Er hat wirklich alles bedacht", erklärte Alysha begeistert. Neben dem praktischen Nutzen hob sie hervor, wie aufmerksam und herzlich das Geschenk sei. Sie nannte Josh und Hailee die "süßesten Menschen" und lobte die durchdachte Aktion in höchsten Tönen.

Auch bei den Kansas City Chiefs zeigte sich der Quarterback großzügig: Patrick Mahomes (30) ließ seine Offensive Line wenige Tage vor Weihnachten hochleben. Die Spieler staunten nicht schlecht, als sie edle Geschenktüten mit Hublot-Uhren, Hightech-Golf-Trackern, Beats Studio Pro Kopfhörern, Oakley Meta Sonnenbrillen, Rimowa-Koffern und E-Bikes entdeckten. "Weihnachten kam dieses Jahr früh für die Offensive Line! Ein großes Dankeschön an Quarterback 1 für die Geschenke!", schrieb das Team auf Instagram.

Getty Images Josh Allen wärmt sich vor dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Atlanta Falcons im Mercedes‑Benz Stadium auf

Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans

Getty Images Patrick Mahomes heizt den Fans der Kansas City Chiefs ein