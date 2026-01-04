Schwangere Hailee Steinfeld deutet den Namen ihres Babys an

Hailee Steinfeld (29) zeigt ihren wachsenden Babybauch und gibt dabei einen zarten Hinweis auf den Babynamen. In ihrem Newsletter veröffentlichte die Schauspielerin ein neues Foto, das ihre Silhouette mit deutlich sichtbarer Rundung an einer Wand zeigt. Direkt daneben hängt ein gerahmtes Bild mit einem roten Herz und der Botschaft: "Mütter sind unterschätzt". In ihrer Rückschau auf 2025 präsentiert Hailee zudem einen Baby-Body mit der Aufschrift "Baby Beau". Die "True Grit"-Darstellerin, die im Mai in einer romantischen Zeremonie Josh Allen (29) geheiratet hat, fasst das Jahr in persönlichen Worten zusammen und lässt ihre Fans damit ganz nah an diesem besonderen Moment teilhaben.

In dem Newsletter blickt Hailee auf ein Jahr voller Veränderungen, Meilensteine und leiser, aber bedeutender Augenblicke zurück. Sie beschreibt ein Gefühl von "Stabilität" und davon, sich am richtigen Ort zu befinden. Zur Bilderauswahl gehören neben der Silhouette ihres Babybauchs und dem "Baby Beau"-Onesie auch Fotos von der Hochzeit am Meer. Bereits zuvor hatten Hailee und der Quarterback der Buffalo Bills ihre Schwangerschaft in einem früheren Eintrag bekannt gemacht, nachdem es Ende 2024 noch Verlobungsfotos unter einem Blumenbogen zu sehen gab. Den subtilen Hinweis auf den möglichen Namen verpackte die Sängerin nun zwischen sentimentalen Erinnerungsstücken und einer klaren Liebeserklärung an Mutterschaft.

Privat geben Hailee und Josh sich gern liebevoll, aber kontrolliert mit Einblicken – gemeinsame Momente teilen sie bevorzugt kuratiert über Newsletter und ausgewählte Posts. Ihre Beziehung hatten beide zunächst unter dem Radar gehalten, ehe sie den Schritt in die Öffentlichkeit wagten. Aus Freundeskreisen heißt es, dass sie abseits des Rampenlichts eine ruhige Routine pflegen, in der Familie und vertraute Rituale viel Raum haben. Schon bei einer früheren Würdigung ihres Geburtstags zeigten die beiden Verspieltheit mit kleinen Winterdetails, während Hailee in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr klare Prioritäten und Achtsamkeit im Alltag sind. So fügt sich auch der jetzt gezeigte Mix aus zarten Symbolen und persönlichen Worten stimmig in ihr Bild eines privat gelebten Glücks.

Anzeige Anzeige

Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans

Anzeige Anzeige

Instagram / haileesteinfeld Hailee Steinfeld und Josh Allen an ihrem Hochzeitstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans