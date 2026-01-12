Josh schwärmt: Schwangere Hailee Steinfeld ist "Rockstar"

Josh Allen (29) lässt keine Zweifel: Seine Frau Hailee Steinfeld (29) ist für ihn ein echter "Rockstar". In einem Clip von ESPN Originals, der am Montag, 12. Januar, auf Instagram geteilt wurde, schwärmte der Quarterback der Buffalo Bills von der Schauspielerin und werdenden Mutter. "Meine Frau ist ein unglaublicher, unbestreitbarer Rockstar in ihrer Arbeit und in ihrem Leben als Person", sagte Josh und ergänzte: "Sie ist alles, was ich in meinem Leben brauche." Gefilmt wurde das Gespräch nach einem ereignisreichen Wochenende: Am Sonntag triumphierte Josh, der sich bei jedem Spiel übergeben muss, mit den Bills in den Playoffs gegen die Jacksonville Jaguars, während Hailees Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" zwei Golden Globes einheimste – für die Filmmusik und die neue Auszeichnung für Kino- und Box-Office-Erfolg.

Als er gefragt wurde, was Hailee ihm über sich selbst beigebracht habe, hielt Josh kurz inne – und lieferte dann eine Antwort, die unter die Haut geht. "Vielleicht, dass ich mehr bin als ein Footballspieler", erklärte er in dem ESPN-Clip. "Mein Traum als Kind war es, in genau dieser Position zu sein, und ich habe nie über etwas außerhalb davon nachgedacht." Dass er das Spiel noch lange spielen möchte, betonte er dennoch. Während Hailee auf dem Globes-Teppich in einer Prada-Robe elegant ihren Schwangerschaftsbauch in Szene setzte, feuerte Josh sie aus der Ferne via Instagram an und postete Emojis mit Herzchen-Augen. Nach dem 27:24 gegen Jacksonville geht es für die Bills nun in die Divisional Round – Gegner: die Denver Broncos am Samstag, 17. Januar. Hailee und Josh sind seit Mai 2023 liiert, heirateten im Mai 2025 im Stillen und erwarten ihr erstes Kind. Verkündet hatten sie es am 12. Dezember in ihrem Newsletter.

Privat geben die beiden sich bodenständig und nahbar. Hailee, die neben der Schauspielerei auch Musik macht, teilte zuletzt ihre Vorfreude auf das Familienglück und setzte auf dem Red Carpet weniger auf Glamour-Gesten als auf warme, ruhige Momente. Josh wiederum zeigt online oft leise Unterstützung statt großer Worte, kommentiert gemeinsame Clips schlicht mit "Ich liebe dich" und hebt ihre Auftritte hervor, wenn er selbst wegen des Spielplans nicht anwesend sein kann. Hailee und Josh lassen die Öffentlichkeit bislang also nur punktuell an ihrem Familienglück teilhaben. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP zeigte sich der Sportler dennoch voller Begeisterung auf ihre gemeinsame Zukunft: Er sei "überglücklich", verriet er, und bezeichnete die Verkündung ihres Nachwuchses im Netz als einen "wirklich coolen, besonderen Moment".

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Getty Images Josh Allen nach dem 35:31-Sieg der Buffalo Bills bei den New England Patriots in Foxborough, Dezember 2025