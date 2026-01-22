Kein Rampenlicht? Ben Affleck über die Zukunft seiner Kinder

Ben Affleck (53) hat bei der Weltpremiere seines neuen Films "The Rip" überraschend offen über die Zukunft seiner drei Kinder gesprochen – und dabei klargemacht, dass er ihnen das Leben im Rampenlicht lieber ersparen würde. Der Schauspieler, der mit Ex-Frau Jennifer Garner (53) die Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (13) großzieht, erklärte gegenüber E! News, dass er keinen von ihnen in Richtung Hollywood drängen will. "Wenn man ein öffentliches Leben führt, bürdet man seinen Kindern etwas auf, und das ist kompliziert", sagte Ben am Rande der Premiere. Er und Jennifer wollen den Kindern bewusst Raum lassen, ihren ganz eigenen Weg zu finden – ganz ohne Erwartungsdruck aus der Glitzerwelt, in der ihre Eltern berühmt wurden.

"Sie sind brillant und liebenswert und wunderbar und wir lieben sie und sind stolz auf sie", schwärmte er im Gespräch und fügte scherzhaft hinzu, er hoffe nur, dass sie "ihr Leben nicht mit Schauspielerei verschwenden". Während Violet inzwischen an der Yale University studiert und sich als engagierte Stimme für globale Gesundheitsfragen einen Namen macht, hält sich Fin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Samuel hingegen wird immer wieder an der Seite seines Vaters bei Basketballspielen und anderen Events gesichtet. Ben erinnerte sich im Interview auch an seine eigenen Anfänge abseits der großen Bühnen und sprach von einem "Segen der Anonymität", den er damals erlebt habe und den seine Kinder so nie kennengelernt hätten.

Privat zeigen Ben und Jennifer, dass sie als Elternteam funktionieren, auch wenn die Ehe seit Jahren Geschichte ist. Die beiden lernten sich am Set von "Pearl Harbor" kennen, heirateten 2005 und gingen 2015 getrennte Wege, die Scheidung folgte 2018. Mit Blick auf ihre eigenen Erfahrungen scheint das ehemalige Hollywood-Traumpaar in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder auf Zurückhaltung zu setzen. Auch Jennifer betonte kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Marie Claire UK, wie wichtig es sei, den Nachwuchs nicht zu kontrollieren: "Man muss sie erwachsen werden lassen und ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen."

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck und seine Tochter Violet, Juli 2023

ActionPress / X17 Jennifer Garner und Fin Affleck im August 2024