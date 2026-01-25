Da läuft nichts: Brooks Nader verneint Flirt mit Ben Affleck

Brooks Nader (28) macht kurzen Prozess mit einem heißen Gerücht aus Hollywood: Das Model und Reality-Gesicht weist Spekulationen zurück, es würde sich mit Ben Affleck (53) treffen. Auslöser war ein Bericht eines US-Magazins vom 23. Januar, der behauptete, die beiden hätten angeblich angebandelt. Als der Gossip-Account DeuxMoi die Story auf Instagram aufgriff, meldete sich Brooks prompt zu Wort – deutlich und ohne Umschweife. "Habe ihn in meinem Leben noch nie getroffen", kommentierte sie dort. Damit ist für die 28-Jährige klar: Da läuft nichts – und an den Dating-Schlagzeilen ist laut ihr schlicht nichts dran.

Brooks hatte erst kürzlich öffentlich gemacht, dass sie derzeit Single ist. Die Sports-Illustrated-Schönheit rückte stattdessen anderes in den Fokus: In einem neuen Interview blickte sie auf ihre On-off-Beziehung mit Dancing with the Stars-Profi Gleb Savchenko (42) zurück und sprach offen darüber, was die gemeinsame Zeit im Ballroom für sie bedeutete. Schon zuvor musste sie mehrfach Gerüchte um ihr Liebesleben einfangen, etwa nach einem Auftritt bei den US Open, als Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (58) neugierig nachhakte, ob es mit Tennisstar Jannik Sinner (24) gefunkt habe. Brooks verwies damals schlagfertig darauf, neben Stephen Colbert (61) gesessen zu haben – und ließ die Spekulationen ins Leere laufen.

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich die Influencerin gelassen, wenn es um neugierige Fragen zu Dates geht. In Talkshows kontert die New Yorkerin lieber mit Humor, als private Details preiszugeben, und macht deutlich, dass sie die Kontrolle über ihre Erzählung behalten möchte. In der Vergangenheit saß sie schon in Studios neben Realitystars und ließ mit einem Augenzwinkern kryptische Anspielungen abperlen, statt Namen zu bestätigen. Wer Brooks kennt, weiß: Sie liebt das Spiel mit der Öffentlichkeit, aber die Regeln bestimmt sie selbst – mal mit einem knappen Kommentar unter einem Instagram-Post, mal mit einem charmanten Ausweichmanöver im Scheinwerferlicht.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brooks Nader und Ben Affleck

Getty Images Gleb Savchenko und Brooks Nader im Oktober 2024

IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit