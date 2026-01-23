Bei emotionaler Szene: Ben Affleck übergibt sich am Set

Während der Dreharbeiten zu Michael Bays (60) Science-Fiction-Epos "Armageddon" wurde Ben Affleck (53) mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: Einer seiner größten Momente als Schauspieler fiel genau mit einer massiven Lebensmittelvergiftung zusammen. Wie der Hollywood-Star jetzt in einem Interview mit Fox 32 Chicago verriet, kämpfte er bei der emotionalen Szene, in der Bruce Willis (70) Figur Harry Stamper sich opfert, um die Welt zu retten, gegen ständige Übelkeit an. Ben erinnerte sich daran, wie er zwischen den Takes zum Müllcontainer rannte, um sich zu übergeben, bevor die Kamera wieder lief. "Das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass mir so etwas passiert ist", erzählte er und fügte lachend hinzu, dass die Dramatik der Szene dadurch vielleicht sogar verstärkt wurde.

Ben erinnert sich, dass er damals noch nicht wusste, wie viel Spielraum er als junger Star hatte. "Ich war nicht erfahren genug, um zu wissen, dass man einfach anrufen und sagen kann: 'Ich bin zu krank, um heute zu arbeiten.' Ich dachte: 'Ich muss kommen'", erklärte er. Inzwischen sagt Ben stets, was ihn bewegt. Beim Dreh des Films "Gone Girl" kam es wegen Ben sogar zu einem Drehstopp. Trotz des körperlichen Ausnahmezustands denkt der Hollywoodstar heute gerne an die Dreharbeiten zu "Armageddon" zurück. Er schwärmt von der besonderen Atmosphäre, dem großen Ensemble mit Bruce, Liv Tyler (48), Billy Bob Thornton (70), Steve Buscemi (68) und vielen anderen und nennt die Erfahrung eine "seltsame, wunderbare, andere Welt".

Bis heute verbindet Ben mit "Armageddon" nicht nur Übelkeit, sondern auch enge Erinnerungen an seine Kolleginnen und Kollegen. So traf er Steve Buscemi kürzlich bei der Premiere seines neuen Films "The Rip" wieder, und die beiden schwelgten gemeinsam in Erinnerungen an die ungewöhnliche Zeit auf dem Asteroiden-Set. Über Bruce, der sich mittlerweile wegen einer frontotemporalen Demenz aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, sprach Ben im Interview mit großer Wärme und betonte, wie freundlich der Actionstar damals am Set zu allen gewesen sei. Für Ben bleibt "Armageddon" ein Meilenstein seiner Karriere, nicht nur wegen der Herausforderungen, sondern auch wegen der Erinnerungen an eine Zeit, in der Teamgeist und Hingabe für das Projekt eine einzigartige Arbeitsatmosphäre schufen.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Bei der F1 in Las Vegas: Ben Affleck während des Trainings

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler