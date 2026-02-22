So glamourös feiert Olivia Rodrigo ihren 23. Geburtstag

Olivia Rodrigo (23) hat ihren 23. Geburtstag am Freitagabend im großen Stil gefeiert: Die Grammy-Gewinnerin zelebrierte ihren Ehrentag mit Freunden und Familie in einem Restaurant in Los Angeles, wie Just Jared berichtet. Für den glamourösen Auftritt wählte die Sängerin ein auffälliges Outfit: Sie trug ein weißes, silbernes und pinkes Minikleid, darüber einen pinken, kurz geschnittenen Trenchcoat. Passend dazu kombinierte sie pinke High Heels und setzte mit einer funkelnden Tiara auf dem Kopf das absolute Highlight. Mit ihrem strahlenden Lächeln und dem märchenhaften Look zog Olivia alle Blicke auf sich.

Während der große Fokus des Abends ganz klar auf ihrer privaten Feier lag, sorgt Olivias jüngster Auftritt auch für Gesprächsstoff im Musikbusiness. Denn die Künstlerin hatte die Grammy-Verleihung in diesem Jahr ausgelassen, obwohl sie zu den großen Namen der Branche gehört. Ganz auf Glamour wollte Olivia aber offenbar nicht verzichten: Statt über den roten Teppich der Awards zu schreiten, ließ sie sich bei einer After-Party blicken, die von Charli XCX gehostet wurde. Dort mischte sich die Musikerin unter andere Stars und präsentierte sich partylaunig.

Olivia, die am 20. Februar 2003 geboren wurde und in Kalifornien aufwuchs, teilt besondere Momente gerne im Kreis nahestehender Menschen. Ihre Familie begleitet sie seit Beginn ihrer Karriere. Neben der Musik startete sie als Schauspielerin und wurde anschließend mit Songs über Herzschmerz, Freundschaft und das Erwachsenwerden weltweit bekannt. Dass sie ihren 23. mit einem glitzernden Auftritt markiert, passt zu dieser Mischung aus Bodenständigkeit und Show-Momenten, die ihre öffentlichen Auftritte prägt.

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025